 Ilgapirščiai apšvarino tautiečių namus: dingo tūkstantinės sumos

2025-08-21 09:20
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniuje ir Alytaus rajone iš namų galimai pavogta 38,6 tūkst. eurų, informavo policija. 

Ilgapirščiai apšvarino tautiečių namus: dingo tūkstantinės sumos / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Anot Policijos departamento, trečiadienį, 10.57 val., į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (AVPK) kreipėsi moteris (gim. 1945 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio mėnesio pradžioje Alytaus rajone, Daugų kaime, būdama namuose, pasigedo savo santaupų – apie 20 tūkst. eurų.

Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl vagystės.

Policijai taip pat pranešta apie galimą vagystę ir Vilniuje.

Policijos departamento duomenimis, trečiadienį, apie 16 val., į Vilniaus AVPK kreipėsi vyras (gim. 1979 m.), kuris pareiškė, kad nuo rugpjūčio 4 d. iki 20 d. Ukmergės gatvėje, pakeitus įėjimo durų spyną, iš kambaryje esančios spintos pavogta 18,6 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

