Iš įmonės Vilniuje pavogti du į Baltarusiją vežti autobusai

2025-08-08 11:33
BNS inf.

Iš įmonės Vilniuje buvo pavogti du į Baltarusiją vežti 2006 metais pagaminti autobusai „Mercedes-Benz“, penktadienį pranešė policija.

Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Patirtas nuostolis siekia 15 tūkst. eurų.

Pareigūnai teigia gavę informaciją, kad Liepkalnio gatvėje įmonės darbuotojas perdavė transportuoti į Baltarusiją du autobusus, kuriuos pavogė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

