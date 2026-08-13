Iš kalėjimo dėl intymių santykių su nuteistaisiais atleidus darbuotojas – dvejonės: nėra įrodymų?

„Iš tų pranešimų, kuriuos pateikė Lietuvos kalėjimų tarnyba, susidaro įspūdis, kad neva toms moterims suteikta malonė išeiti lyg ir be kažkokių pasekmių iš tarnybos ar iš darbo. Tokie paaiškinimai skamba labai keistai ir neįtikinamai, juo labiau po kaltinimų romantiniais ir intymiais santykiais“, – ketvirtadienį per spaudos konferenciją Vilniuje kalbėjo LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė.
„Jeigu yra tokių duomenų, Lietuvos kalėjimų tarnyba turėjo visas galimybes atlikti tyrimus ir nušalinti tiek darbuotojus, tiek pareigūnes nuo darbo tyrimo laikotarpiu, ir tuomet priimti sprendimus bei taikyti tam tikras priemones. Dabar šito nebuvo padaryta“, – pažymėjo ji.
„Negana to, pranešime dar buvo sudėti akcentai apie į įstaigą patekusius neleistinus daiktus, lyg ir sudarant įspūdį, kad tos pareigūnės įnešė tuos daiktus, nors iš tikrųjų tokių įrodymų visiškai nėra“, – sakė LTPF pirmininkė.
Kaip rašė BNS, Kalėjimų tarnyba liepos pabaigoje pranešė, kad per liepą dėl romantinių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą.
Rugpjūčio pradžioje pranešta apie Vilniaus kalėjime nustatytą dar vieną darbuotojos netarnybinių santykių atvejį, jos prašymu buvo pradėtas atleidimas.
Tarnyba žadėjo atlikti atleistų darbuotojų veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai ir ar veikė teisėtai.
Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis LRT radijui ketvirtadienį sakė, kad Kalėjimų tarnyba dėl minėtų romantinių santykių atvejų yra pradėjusi tarnybinius patikrinimus. Viceministras tikėjosi, kad jie bus atlikti objektyviai.
„Nuo pirmos dienos reikalavome, kad šita situacija būtų visapusiškai įvertinta ir priimamos teisiškai pagrįstos išvados. Viliamės, kad Kalėjimų tarnybos vadovybė tinkamai tai atliks“, – transliuotojui nurodė viceministras.
„Situacija labai neramina dėl to, kad tokie įvykiai, akivaizdu, kelia įtampą pareigūnų tarpe, kurios ir taip yra per daug. Mums kenkia tiek pritraukiant naujus pareigūnus, tiek išsaugant“, – pažymėjo jis.
Federacija: neaiškios bendravimo su nuteistaisiais ribos
Vilniaus kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus viršininkas Darius Čekavičius LTPF spaudos konferencijoje pabrėžė, kad dėl romantinių santykių „darbuotojų nebuvo nustatyta“, jos išėjo iš tarnybos ir darbo savo noru.
„Vienai iš išėjusių darbuotojų, mūsų žiniomis, buvo sumokėta netgi išeitinė kompensacija. Tai apie kokius pažeidimus mes galime kalbėti, kai nėra atlikti išsamūs, galutiniai tyrimai?“ – klausimą kėlė pareigūnas.
Dirbdamas bausmių vykdymo sistemoje nuo 1997 metų, jis tvirtino iki šiol nematęs „tokio chaoso ir tokios betvarkės“.
„Yra nepriimtina situacija, kai nuteistieji praktiškai konstatuoja, kadangi jie tai matė per žiniasklaidą, kad „jūs čia visos tokios ir jūs čia visos teikiate tas paslaugas“. Įsivaizduokite, kaip žmogus, turintis resocializuoti kalinį, jaučiasi, kai gauna tokių replikų“, – sakė D. Čekavičius.
„Dar kartą prašau visų mūsų atstovaujamų darbuotojų, kad tokie dalykai būtų fiksuojami ir būtų dokumentuojami tokie atvejai, o Kalėjimų tarnyboje turi būti atlikti išsamūs tyrimai“, – kalbėjo D. Čekavičius.
Anot L. Soščekienės, Vilniaus kalėjimo darbuotojai jaučiasi „tarsi bet kuris jų kasdienis veiksmas, pokalbis ar kontaktas su nuteistuoju vėliau galėtų būti interpretuotas kaip pažeidimas“.
„Žmonės kalba apie įtampą, nerimą ir baimę ne tik dėl darbo vietos, bet ir dėl to, kad nėra aišku, kokios bendravimo su nuteistaisiais ribos laikomos priimtinomis, o kas jau gali tapti priežastimi įtarimams ar viešam reputacijos menkinimui“, – kalbėjo LTPF pirmininkė.
Ji teigė, kad dėl nepakankamai pagrįstos informacijos apie darbuotojų romantinius santykius paviešinimo „nukenčia ne tik konkretus žmogus“, bet ir visa tarnyba – silpnėja jos autoritetas pareigūnams tampant pažeidžiamiems prieš nuteistuosius.
Paaiškėjus apie romantinius santykius, Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys praėjusią savaitę kalbėjo, kad apie 3 tūkst. darbuotojų turinčioje įstaigoje tai yra pavieniai atvejai, o visi darbuotojai apmokomi, kaip elgtis dirbant kalėjimo aplinkoje.
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