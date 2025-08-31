Kartoja ir kartoja: neatiduokite savo santaupų sukčiams!

Pasak policijos, rugpjūčio 30 d. apie 9.50 val. Vilniuje, Žirmūnų g. į butą užėjusi nepažįstama moteris prisistatė esanti pensijų fondo darbuotoja ir pavogė 2 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną į policiją kreipėsi 1952 metais gimusi moters ir nurodė, kad iš jos buvo išviliota didelė pinigų suma.
Pasak jos, rugpjūčio 29 d. apie 12.57 val. būnant namuose paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko bei policijos darbuotojais, kurie išviliojo 7 tūkst. eurų.
Alytaus policija gavo 1941 metais gimusios moters pareiškimą, kad šeštadienį jai irgi skambino elektros tinklų bei policijos darbuotojais prisistatę nepažįstami asmenys, kurie išviliojo 2,4 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminis tyrimai dėl vagystės ir sukčiavimo.
