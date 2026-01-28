Kontrabandinis balionas nusileido Vilniaus centre, krovinio atvykęs asmuo sužeidė pareigūną

Pirminiais duomenimis, apie 20 val. pareigūnai sulaukė pranešimo, kad Vilniuje, Kareivių gatvėje, šalia upės nusileido meteorologinis balionas, įtariama, su kontrabandinėmis cigaretėmis.
Apie 21 val. prie rastos dėžės privažiavo automobilis „Mercedes-Benz ML350 4MATIC“, iš jo išlipęs asmuo pradėjo eiti link dėžės. Pastebėjęs pareigūnus asmuo pradėjo bėgti ir įšoko į automobilį.
Automobilis, pasišalindamas iš įvykio vietos, kliudė uniformuotą Vilniaus apskrities policijos pareigūną, gimusį 2000 metais.
Pareigūnas dėl sukelto fizinio skausmo į gydymo įstaigą nesikreipė.
Įvykio vietoje rasta ir paimta 1500 pakelių cigarečių „NZ Gold“, pažymėtų Baltarusijos banderolėmis.
Kaip skelbė BNS, dėl kontrabandinių balionų antradienio vakarą du kartus buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.
(be temos)