Per kratą gyvenamajame name po grindimis aptiktas pitonas

Rugpjūčio 19 dieną AAD pareigūnams buvo pranešta, kad Vilniaus rajone, Kabelių kaime, policijai atliekant kratą viename iš gyvenamųjų namų, buvo aptikta grindyse įrengta ertmė, primenanti terariumą, kurioje buvo laikomas suaugęs, maždaug keturių metrų ilgio pitonas.
Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnams atvykus į nurodytą vietą, paaiškėjo, kad asmens namuose laikomas tamsusis tigrinis pitonas, neturint kilmę ar įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Pitono savininkui pradėta administracinė teisena už neteisėtą gyvūno laikymą. Šis egzotinis laukinis gyvūnas perduotas Laukinių gyvūnų globos centro globai.
Norint laikyti saugomus laukinius gyvūnus, būtina turėti teisėto įsigijimo ir kilmę pagrindžiančius dokumentus bei Aplinkos apsaugos agentūros išduodamą prekybos laukiniais gyvūnais leidimą (vykdant laukinių gyvūnų prekybą ar eksponavimą).
Naujausi komentarai