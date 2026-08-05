Kraupus nužudymas Avižieniuose: iš policijos – naujausia žinia

Kaip pranešė Policijos departamentas, įtariamasis buvo sužalojęs save peiliu, po suteikus medicinos pagalbą jis paguldytas į ligoninę Vilniuje.
Primename, kad rugpjūčio 4 d. apie 14 val. skubiosios pagalbos telefonu paskambinusi moteris pranešė, kad į namus braunasi buvęs sugyventinis.
„Vyrui buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Jis su akmeniu ar kažkokiu kitu daiktu išdaužė langą ir pateko į namus, sužalojo, įtariama, buvusią sugyventinę“, – Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.
Į nelaimės vietą atskubėję pareigūnai ir medikai namuose rado peiliu sužalotą 43-ejų metų moterį. Jai nedelsiant buvo teikiama medikų pagalba, tačiau, deja, moteris neišgyveno.
Ten pat policija sulaikė 31-erių metų vyrą, kuris taip pat buvo susižalojęs peiliu.
„Kadangi įvykio metu jis patyrė irgi sužalojimus, tai jis buvo pristatytas į ligoninę. (...) Jis taip pat ir saugomas ten yra“, – teigė ji.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba patvirtino, kad įvykio vietoje buvo ir vaikas. Šiuo metu jis yra saugioje aplinkoje su tėčiu, jam suteikta skubi psichologinė pagalba.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl savo artimojo giminaičio ar šeimos nario nužudymo. Už tai gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
(be temos)
(be temos)
(be temos)