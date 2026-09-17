Kunigas Peciunas: esu pasiruošęs duoti parodymus teismui

Ketvirtadienį jo bylos nagrinėjimas pradėtas iš esmės, prokuroras paskelbė kaltinamąjį aktą, pradėtas įrodymų tyrimas.
Kunigas, dirbęs Vilniaus arkivyskupijoje, kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Dvasininkas teigia, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
Kunigas jau dabar buvo pasiruošęs duoti parodymus pirmajame teismo posėdyje, tačiau jo advokatas sako, kad nebuvo galimybės, todėl parodymus klientas ketina duoti kitame posėdyje. Jis vyks lapkritį.
„Taip (pasirengęs liudyti teismui – ELTA), aš nuo pat pradžių bendradarbiavau su policija. Mano pozicija buvo, kad kuo greičiau išaiškinti tuos dalykus. Gaila, kad kai kurie dalykai buvo neišaiškinti iki galo. Bendradarbiavimas su teisėsauga buvo pilnas, nebuvo, kad aš kažką slėpčiau. Viskas tvarkingai. Man norėjosi, kad kuo greičiau viską išaiškinti“, – žurnalistams po uždaro posėdžio sakė R. Peciunas.
Jo advokatas sakė, kad teismas patenkino jų prašymus ir prie bylos prijungė dokumentus. Kadangi byla nevieša, advokatas jų turinio nekomentuoja.
„Tikiuosi, padės apsiginti“, – apie pateiktus į bylą dokumentus kalbėjo dvasininko advokatas Vytenis Dziegoraitis.
Kunigas sako, kad santykiai su byloje minima šeima dėl pradėto ikiteisminio tyrimo nepasikeitė.
Teismų informacinė sistema LITEKO II skelbia, kad šioje yra ir dar vienas kaltinamasis, tai – Barbara Leščevska. Du asmenys yra pripažinti nukentėjusiais. Į posėdį atvyko kaltinamųjų ir nukentėjusiųjų advokatai, vaiko teisių atstovė.
Vilniaus arkivyskupija skelbia, kad R. Peciunas gimė 1974 m., jis į kunigus buvo įšventintas 1999-aisiais.
2021 m. buvo viešai skelbiama apie naujus dvasininkų paskyrimus. Nurodyta, kad R. Peciunas atleidžiamas iš Buivydžių Šv. Jurgio ir Balingrado Dievo Apvaizdos parapijų administratoriaus pareigų bei skiriamas Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies ir Paluknio Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonu.
R. Peciunas ir B. Leščevska kaltinami pagal Baudžiamojo kodekso 309 straipsnio 2 dalį.
Joje skelbiama, kad tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
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