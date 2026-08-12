Kunigų pedofilijos skandalas plečiasi: Košmaras! Kodėl niekas nepranešė?

„Bažnyčia ir Vilniaus arkivyskupija išgyvena didžiulio skausmo ir tiesos akimirką“, – komentavo Vilniaus arkivyskupijos Nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka.
Prokurorai vieną kunigą kaltina išprievartavus mažametį, du kartus prievartavus nepilnametį, trylika kartų įtraukus vaiką ar vaikus girtauti, devynis kartus išnaudojus juos pornografijai, keturis kartus tvirkinus jaunesnius nei 16 metų vaikus ir tris kartus lytinę aistrą su nepilnamečiais tenkinus už atlygį. Teigiama, jog visa tai galėjo trukti dešimtmečius – nuo 2002-ųjų iki 2025-ųjų, t. y. 23 metus.
Byla jau perduota Vilniaus apygardos teismui. Anot prokuroro, nukentėti galėjo 11 žmonių, o šiurpūs nusikaltimai galimai vyko, kai aukoms buvo nuo 12 iki 18 metų.
„Košmaras. Kodėl niekas nepranešė, niekas nepastebėjo?“ – stebėjosi pakalbinta vilnietė.
Prokuratūra apie bylą paskelbė, tačiau kunigo pavardės neatskleidė.
„Mes jos neslepiame, o naudojamės teise šioje stadijoje neįvardinti“, – aiškino Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius.
Pavardės nenorėjo atskleisti ir Vilniaus arkivyskupija.
„Šiandien nenoriu nė vienos pavardės pasakyti“, – sakė arkivyskupijos atstovas.
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Tiesa, kas gali būti kaltinamasis, išsiaiškino portalas „Delfi“. Anot portalo, tai – 56-erių Tadas Švedavičius. Pernai jis buvo paskirtas Dubičių Švenčiausiosios Jėzaus Širdies parapijos klebonu, tačiau tais pačiais metais neaiškiomis aplinkybėmis nušalintas. Anksčiau jis dirbo dar trijose parapijose Trakų ir Šalčininkų rajonuose.
„Ne visi nusikaltimai padaryti Vilniaus arkivyskupijos veiklos teritorijoje, bet dauguma iš jų – taip. Kalbame apie šešias atskiras Lietuvos vietoves“, – sakė J. Laucius.
Prokuroro teigimu, šįkart apie galimus kunigo nusikaltimus prabilo ne nukentėjusieji ir ne jų artimieji.
„Informaciją teisėsauga gavo kitu būdu ir kitomis aplinkybėmis nei klausiate“, – teigė jis.
Kartais aukos apie tai, kas joms nutiko vaikystėje, prabyla tik po daugelio metų. Taip nutiko ir Denisui Kolomyckiui. Kunigas jį seksualiai išnaudojo, kai jam buvo vos 10–12 metų, tačiau apie tai vyras prabilo tik suaugęs.
„Auka, kuri dalijasi savo istorija, patiria psichologinį smurtą, kitus formatus, o vėliau tai tęsiasi“, – pasakojo pašnekovas.
Lieka klausimas – kiek tokių istorijų dar neišgirsta?
„Žinote, kiek pasaulyje tokių kunigų yra? Jei vieną pagavo, dabar tegul kitus gaudo toliau“, – neslėpė gatvėje pakalbintas vilnietis.
Generalinė prokuratūra skelbia apie dar vieną bylą, kuri jau perduota teismui. Kaltinimai pareikšti kitam kunigui, tačiau nukentėjusiųjų šioje byloje nėra.
„Labai nekokia situacija. Net sunku patikėti, kad tokie atvejai vyksta“, – kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Anot „Delfi“, tai 51-erių Ryšardas Peciunas, dirbęs Paluknio Šv. Jono Krikštytojo ir Rūdiškių Švenčiausiosios Jėzaus Širdies parapijose. Nežinia, kodėl pernai jis iš jų buvo atleistas. Kunigas kaltinamas pornografinio turinio disponavimu, o už tokį nusikaltimą numatomas laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Abu kunigai galimus nusikaltimus darė atskirai, tačiau viena byla yra susijusi su kita.
„Atlikus proceso veiksmus, nustatytos papildomos aplinkybės, kurios išsirutuliojo į atskirą tyrimą“, – aiškino J. Laucius.
Jei ne žurnalistai, šio kunigo pavardė taip pat būtų likusi nutylėta.
Anot premjero, visuomenė turi teisę žinoti apie tokius asmenis. Be to, Seime jau svarstoma galimybė jų pavardes viešinti.
„Aš asmeniškai palaikyčiau tokią iniciatyvą“, – teigė politikas.
Tiesa, net ir kilus šokiruojančiam skandalui Vilniaus arkivyskupija prieš kameras atsiuntė ne savo vadovą. Arkivyskupas Gintaras Grušas aukų ir tikinčiųjų atsiprašė tik laišku.
„Esu tikras, kad bažnyčia žino ir yra linkusi tai laikyti paslaptyje, o tik išėjus į viešumą teigia, jog nušalino vieną ar kitą asmenį“, – tvirtino D. Kolomyckis.
Anot prokuroro, abu kunigai jau nušalinti nuo pareigų ir nebetarnauja tikintiesiems.
„Tikrai galiu atsakyti, kad vienas iš kunigų pripažino savo kaltę, gailėjosi ir bendradarbiavo su tyrėjais“, – sakė prokuroras. M. Sotničenka.
LNK.LT primena, kad už sunkiausią seksualinio pobūdžio nusikaltimą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 15 metų.
(be temos)
(be temos)