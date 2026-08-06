Lentvaryje – girto vairuotojo smūgis į paspirtukininką

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, eismo nelaimė įvyko rugpjūčio 5 d. apie 13.43 val. Lentvaryje.
Pirminiais duomenimis, 1992 metais gimęs vyras nesuvaldė automobilio ir partrenkė paspirtuku važiavusį vyrą, gimusį 1960 m.
Per nelaimę nukentėjo paspirtuko vairuotojas, kurį greitosios medicinos medikų brigada pristatė apžiūrai į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.
Policija nustatė, kad avariją sukėlęs vairuotojas buvo neblaivus – į alkotesterį jis įpūtė 2,67 prom.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
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