 Lietuvos muitininkai neleido į Rusiją išsivežti brangaus vyno

Lietuvos muitininkai neleido į Rusiją išsivežti brangaus vyno

2026-05-22 11:56
BNS inf.

Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai neleido į Rusiją šios šalies piliečiams išsivežti brangaus vyno, penktadienį pranešė Muitinės departamentas.

<span>Lietuvos muitininkai neleido į Rusiją išsivežti brangaus vyno</span>
Lietuvos muitininkai neleido į Rusiją išsivežti brangaus vyno / Asociatyvi A. Ufarto/BNS nuotr.

Anot jo, muitinės pareigūnai, Šalčininkų kelio poste patikrinę iš Lietuvos išvykstantį lengvąjį automobilį „Citroen“, aptiko, kad juo vykę Rusijos piliečiai – vairuotojas ir keleiviai – gabeno reikšmingus kiekius aukštos vertės vyno.

Iš viso automobilyje sulaikyta apie 19,5 litro prabangaus vyno, bendra jo vertė viršija 15,6 tūkst. eurų.

Tarp sulaikytų prekių – pasaulyje žinomų gamintojų produkcija: „Chateau Trotanoy Pomerol“, „Petrus Pomerol“, „Louis Roederer Champagne“, „Le Petit Cheval“, „Grand Vin de Leoville“ ir kiti aukštos vertės alkoholiniai gėrimai.

Nustatyta, kad visi gabenti alkoholiniai gėrimai patenka į prabangos prekių kategoriją – jų vertė viršija 300 eurų.

Pagal Europos Sąjungos taikomas ribojamąsias priemones tokių prekių eksportas į Rusiją draudžiamas.

Asmenys iš pradžių nurodė vykstantys į Rusiją ir gabenantys šias prekes, tačiau, sužinoję apie galiojančius draudimus, bandė keisti gabenimo aplinkybes – teigė, kad prekes veža į Baltarusiją.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos muitinė
brangus vyras
Rusija

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čia visos LT problemos?
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-2
alchašėlis
Taišku ,kad vyniokas už 300 jaurų kaip tik mums gerti.
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-2
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