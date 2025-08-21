Lyg veiksmo filme: vaizdo įraše – įtemptos motociklo gaudynės

Rugpjūčio 4–10 d. Lietuvos keliuose vykdydami Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotą transporto priemonių greičio kontrolės priemonę policijos pareigūnai budėjo didesnės rizikos keliuose. Vienas iš pavojingiausių pažeidimų užfiksuotas rugpjūčio 9 d. apie 20 val. Vilniaus vakariniame aplinkkelyje, kai stabdymo ženklų nepaisęs motociklininkas bandė sprukti. Policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnai stabdė motociklą su Didžiosios Britanijos numeriais. Vairuotojas iš pradžių lyg ketino sustoti, tačiau netrukus smarkiai padidino greitį ir ėmė sprukti.
Policijos ekipažas nedelsdamas pradėjo persekiojimą. Įjungę švyturėlius, specialiuosius garso signalus ir per garsiakalbį ragindami sustoti, pareigūnai motociklą lydėjo per Vilniaus miesto Oslo, Gariūnų gatves, kol šis pasuko į A1 kelią Kauno kryptimi. Net ir čia vairuotojas nepakluso pareigūnui, mojančiam skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties.
Pareigūnai nuolat stebėjo situaciją. Bėglys 67-ajame A1 kelio kilometre nebesuvaldė savo transporto priemonės ir nuvažiavo į pakelės griovį. Buvo iškviesti kinologai ir drono operatoriai, nes vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino.
Atlikus tyrimą nustatyta, kad motociklą vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti. Jis iškviestas apklausai, jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas, o byla perduota nagrinėti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyriui. Vairuotojas paaiškino, jog spruko tik dėl to, kad neturi teisės vairuoti, ir gailisi savo veiksmų.
Policija primena, kad tokie neatsakingi poelgiai kelia grėsmę ne tik pačiam vairuotojui, bet ir kitiems eismo dalyviams. Šįkart nelaimės pavyko išvengti tik dėl pareigūnų budrumo ir sumanumo.
Lietuvos policijos pareigūnai per 7 šių metų mėnesius išaiškino 3 tūkst. 774 atvejus, kai vairuotojai nepakluso reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba mėgino pasitraukti iš eismo įvykio vietos.
Asmeniui, pakartotinai vairuojančiam transporto priemonę neturint teisės ją vairuoti, numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 800 iki 1,1 tūkst. eurų ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 metų 6 mėnesių iki 2 metų. Be to, gali būti skiriamas ir transporto priemonės konfiskavimas.
Nepaklusimas uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę užtraukia baudą nuo 850 iki 1,2 tūkst. eurų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 1 tūkst. 150 iki 1 tūkst. 450 eurų bei privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 5 metų, galimas ir transporto priemonės konfiskavimas.
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 50 iki 100 eurų.
