Medikų rankose – senjorė: bandė išvengti dideliu greičiu lėkusio automobilio

Apie 18 val. pėsčioji, gimusi 1948 metais, siekdama išvengti pavojingai manevravusio ir dideliu greičiu važiavusio nenustatyto automobilio, krito ir susižalojo.
Nukentėjusioji paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, ketvirtadienį nukentėjo per pėsčiųjų perėją ėjusi moteris, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Apie 18 val. pėsčioji, gimusi 1948 metais, siekdama išvengti pavojingai manevravusio ir dideliu greičiu važiavusio nenustatyto automobilio, krito ir susižalojo.
Nukentėjusioji paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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