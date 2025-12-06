 Molėtų rajone krovininis automobilis susidūrė su traktoriumi

2025-12-06 09:05
BNS inf.

Molėtų rajone penktadienį susidūrė krovininis automobilis ir traktorius, pranešė Utenos apskrities policija.

Molėtų rajone krovininis automobilis susidūrė su traktoriumi / Asociatyvi T. Markelevičiaus / BNS nuotr.

Jos duomenimis, apie 16.47 val., kelio Ukmergė–Molėtai 34 kilometre, blaivus 1970 metais gimęs vyras, vairuodamas krovininį automobilį „Scania“, atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusio traktoriaus „MTZ-50“ kratytuvo galą. Pastarąjį vairavo 1959 metais gimęs vyras, kuris dėl sveikatos būklės blaivumo pasitikrinti negalėjo.

Eismo įvykio metu apgadintos transporto priemonės, traktoriaus vairuotojas išvežtas į gydymo įstaigą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

