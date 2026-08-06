Neapykantą prieš lietuvius ir ukrainiečius kursčiusio vilniečio teismas nepasigailėjo

Procesas užbaigtas baudžiamuoju įsakymu.
Bausmės atidėjimo laikotarpiu 1980 metais gimęs vyras, anksčiau jau kartą teistas, įpareigotas neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, jam nurodyta dirbti arba mokytis.
Įvertinus nusikalstamų veikų darymo mechanizmą, M. V. įpareigotas nesijungti į atsitiktinių vaizdo pokalbių svetaines ir nenaudoti atsitiktinių vaizdo pokalbių programų, naudojantis šiomis svetainėmis ir programomis nedaryti tiesioginių transliacijų bendraujant su atsitiktiniais asmenimis, nefilmuoti pokalbių su atsitiktiniais asmenimis bei viešai nesidalinti su šiais pokalbiais susijusia informacija.
Nuteistajam skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – konfiskuoti jo studijoje rasti du stacionarūs kompiuteriai ir trys monitoriai, vaizdo stebėjimo kamera, apšvietimo lempos ir kita įranga.
Bylos duomenimis, M. V. 2025 metų liepos – 2026 metų sausio mėnesiais filmavo, laikė ir socialiniuose tinkluose platino vaizdo įrašus, kuriuose viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausančius asmenis dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, pažiūrų ir įsitikinimų.
Dažniausiai vyras slapta filmuodavo pokalbius su atsitiktiniais asmenimis, juos provokuodavo, viešai niekino ir tyčiojosi iš ukrainiečių ir lietuvių dėl tautybės, skatino neapykantą prieš ukrainiečius ir žydus. M. V. įrašuose taip pat buvo skatinama neapykanta prieš žmonių grupę dėl jų seksualinės orientacijos bei prieš Ukrainą palaikančius asmenis, palaikoma Rusijos agresija. Jo įrašai bei pasisakymai išsiskyrė necenzūrine leksika bei itin agresyvia retorika.
Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu, priimtu rugpjūčio 5 dieną, M. V. nuteistas dėl 22 nusikalstamų veikų epizodų, kuriuos jis darė iš savanaudiškų paskatų, siekdamas pritraukti didesnę auditoriją ir gauti finansinį atlygį.
Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistasis turi teisę per 14 dienų kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.
(be temos)
(be temos)
(be temos)