 Nemenčinės plente mopedas rėžėsi į du automobilius: jo vairuotojas – ligoninėje

Nemenčinės plente mopedas rėžėsi į du automobilius: jo vairuotojas – ligoninėje

2026-09-09 16:48 diena.lt inf.

Trečiadienį po vidurdienio Vilniuje mopedo vairuotojas rėžėsi į du automobilius.

<span>Nemenčinės plente mopedas rėžėsi į du automobilius: jo vairuotojas – ligoninėje</span>
Nemenčinės plente mopedas rėžėsi į du automobilius: jo vairuotojas – ligoninėje / Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ nuotr.

Pasak Vilniaus apskrities policijos, pranešimas apie avariją buvo gautas rugsėjo 9 d. 12.08 val.

Kaip teigta, Saulėtekio alėjos ir Nemenčinės plento sankryžoje susidūrė automobiliai „Peugeot“, „Citroen“ bei mopedas.

Policijos pareigūnams nuvykus į eismo įvykio vietą, paaiškėjo, kad vyras, gimęs 2004 metais, važiuodamas mopedu „Honda“ Nemenčinės plentu, ties degaline, nesuvaldė dviratės transporto priemonės ir kliudė antroje eismo juostoje stovėjusį automobilį „Citroen“. Jį vairavo vyras, gimęs 1952 metais. 

Po smūgio į „Citroen“, mopedo vairuotojas kliudė dar vieną automobilį – „Peugeot“, kurį vairavo vyras, gimęs 1976 metais. Tada mopedas nuskriejo į dešinėje pusėje esančią pievą.

Medikai sąmoningą mopedo vairuotoją išvežė į ligoninę Vilniuje apžiūrai.

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Šiame straipsnyje:
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