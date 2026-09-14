 Neries upėje Vilniuje ieškota mergina rasta degalinėje

Neries upėje Vilniuje ieškota mergina rasta degalinėje

2026-09-14 23:38
ELTOS inf.

Vilniuje, prie Žirmūnų tilto, ieškota į Nerį galimai įkritusios 19 metų merginos. Vėliau policija pranešė, kad ji rasta Sporto gatvėje esančioje degalinėje. Pareigūnai ją perdavė medikams. 

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<span>Neries upėje Vilniuje ieškota mergina rasta degalinėje</span>
Neries upėje Vilniuje ieškota mergina rasta degalinėje / Ž. Gedvilos/ELTOS nuotr.

Kaip praneša naujienų portalas „Delfi“, į įvykio vietą buvo iškviesti gelbėtojai ir policijos pareigūnai.

Policijos teigimu, pirmadienį, apie 20.28 val., buvo gautas moters pranešimas, jog jos 19-metei dukrai galimai reikia pagalbos.

Pirminiais duomenimis, įtarta, jog mergina galėjo nukristi į Neries upę.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyrius portalą informavo, jog merginos buvo ieškoma upėje.

Psichologinės pagalbos tarnybų kontaktai

Jaunimo linija: budi savanoriai, konsultantai, tel. nr. +370 800 28888, dirba I-VII, visą parą

Vaikų linija: budi savanoriai, konsultantai, profesionalai, tel. nr. 116 111, dirba I-VII, 11–23 val.

Linija Doversija: emocinė parama rusų kalba paaugliams ir jaunimui, budi moksleiviai, tel. nr. +370 800 77277, dirba II–VI, 16–20 val.

Pagalbos moterims linija: budi savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai, tel. nr. +370 800 66366, dirba I-VII, visą parą

Vilties linija: budi savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai, tel. nr. 116 123, dirba I-VII, visą parą

Krizių įveikimo centras: tel. nr. +370 640 51555, dirba I-V 16–20 val., VI 12–16 val.  

Dingusių žmonių šeimų paramos centras: teikiama pagalba nuo smurto nukentėjusiems asmenims, tel. nr. +370 670 527 25

 
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