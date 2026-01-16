Netikėtai po ledu nuskendus Nhat Nam treneriui Adomui Mikliui – jautrus kreipimasis

„Mielieji, daug ką jau pasiekė žinia, kad netekome mylimo vyro, tėčio ir draugo Adomo Miklio. Be atramos liko žmona ir trys maži vaikai. Šeima neseniai persikraustė iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą. Kurti gyvenimo čia, puoselėti ryšius su artimaisiais, dirbti ir dalintis sukaupta patirtimi bei gebėjimais.
Deja, likimas nutraukė šiuos planus. Ši netektis paliko didžiulį skausmą artimųjų širdyse ir sudėtingą kasdienę realybę jaunai šeimai, likusiai be vyro ir tėčio. Artimiausiu metu pasidalinsime informacija, kur ir kada vyks atsisveikinimas.
Šiuo sunkiu metu kviečiame susitelkti ir palaikyti Adomo šeimą – bet kokia pagalba, parama ar pasidalinimas bus be galo svarbūs ir reikalingi.
Jeigu turite klausimų ar idėjų dėl paramos, kreipkitės į mane asmenine žinute arba telefonu +37069398604. Ačiū už jūsų gerumą, atjautą ir palaikymą šiuo nelengvu metu“, – rašoma feisbuke.
Primename, kad gydytojas osteopatas, sveikatingumo specialistas ir buvęs kovos menų meistras A. Miklys žuvo sausio 15 d. Tądien apie 13.30 val. ugniagesiams gelbėtojams buvo pranešta, kad Galvės ežere, ties Slėnio gatve, po ledu nardęs žmogus neišniro. Jis buvo prisirišęs virve, tačiau ji atsirišo.
Ugniagesių žiniomis, jis nardė be kvėpavimo įrangos.
Pirmieji į įvykio vietą atskubėjo Trakų ugniagesiai, tačiau, kaip BNS paaiškino PAGD atstovė Edita Zdanevičienė, jie neturi galimybės atlikti žvalgybos po ledu. Todėl į Trakus buvo iškviesti ugniagesių narai iš Vilniaus.
Apie 15.30 val. ugniagesių gelbėtojų narai surado nuskendusį vyrą ir ištraukė jį į krantą.
Tų, kurie norės netekties ištiktą šeimą paremti finansiškai, prašoma pavedimų paskirties pavadinimuose nurodyti, pavyzdžiui: „tikslinė parama laidotuvėms“, „tikslinė parama vaikų darželio mokesčiui“ ar pan.
Gavėjas: Sandra Miklienė
Banko Luminor sąsk. nr.: LT834010051006313408
SEB banko sąsk. nr.: LT117044060008112592
Naujausi komentarai