Nusileidus į rūsį daugiabutyje – vyro skambutis policijai

Vilniuje, Taikos gatvėje esančio daugiabučio namo rūsyje, sandėliuke, vyras, ketvirtadienį tvarkydamas daiktus, rado neteisėtai laikomą ginklą.
Apie tai jis pranešė pareigūnams. Šie paėmė dujinį pistoletą „Beretta“ ir du šovinius.
Vilnietis policijai atidavė sandėliuke rastą ginklą, penktadienį pranešė sostinės policija.
Vilniuje, Taikos gatvėje esančio daugiabučio namo rūsyje, sandėliuke, vyras, ketvirtadienį tvarkydamas daiktus, rado neteisėtai laikomą ginklą.
Apie tai jis pranešė pareigūnams. Šie paėmė dujinį pistoletą „Beretta“ ir du šovinius.
Naujausi komentarai