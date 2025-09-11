Paaiškėjo, kokia per gaisrą dujų perpylimo stotyje nukentėjusio darbuotojo būklė

Policija skelbia, kad per įvykį buvo sužalotas darbuotojas, gimęs 1976 metais, jis dėl kūno apdegimo paguldytas į ligoninę.
„Tikrai negresia (pavojus gyvybei – ELTA). Bendraujame su gydytojais“, – Eltai ketvirtadienį sakė „Jozitos“ direktorių laikinai pavaduojantis Rolandas Mikutis.
Pasak jo, trečiadienį buvo atliekami kasdieniniai darbai.
„Sunku dabar komentuoti, kas įvyko, kol valstybinės institucijos neištyrė. Gal kažkokie netinkamai veiksmai ir buvo, išanalizuosim ir ateityje žinosim. Į nuostolius nesigilinome – dabar viską svarbiausia stabilizuoti ir sutvarkyti. Nuostoliai, aišku, bus nemaži. Bet ne tai svarbiausia – svarbiausia suvaldyti situaciją, kad visi būtų gyvi ir sveiki", – sakė R. Mikutis.
Pasak jo, bendrovės, kurioje dirba per 200 darbuotojų, veikla nėra sustojusi, Baltosios Vokės gatvėje buvo vykdoma tik dalis įmonės veiklos.
„Mūsų veikla dėl šios nelaimės nesustojo. Šioje stotyje bandėm vykdyti minimalią veiklą, dujų poreikis Lietuvoje yra mažas ir jis toliau mažėja. Ji buvo kaip atraminė įmonės dalis“, – sakė R. Mikutis.
Tuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad situacija gaisravietėje išlieka sudėtinga.
Dalį stacionarių dujų talpyklų uždarymo sklendžių ugniagesiams pavyko užsukti, prie jų privažiavus tik su „Aro“ šarvuočiu.
Toliau vyksta cisternų aušinimas, ieškoma pažeistų vamzdynų ir likusių sklendžių. Šis įvykis sutelkė daug tarnybų.
Šiuo metu gaisravietėje dirba 62 pareigūnai, iš jų 45 ugniagesiai gelbėtojai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Elektrėnų, Ukmergės, Širvintų, Šalčininkų ir Pakruojo.
Kartu su ugniagesiais gelbėtojais dirba policijos, Viešojo saugumo tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, „Aro“ pareigūnai, medikai, savivaldybių atstovai ir įmonės darbuotojai.
