Padegamųjų siuntų byloje peržiūrimi vaizdo įrašai: vienam iš kaltinamųjų sutriko sveikata

Iki posėdžio pertraukos spėta peržiūrėti keliolika vaizdo įrašų, buvo perklausyti keli telefoniniai pokalbiai.
Buvo parodytas gaisras Birmingamo oro uoste. Krautuvu vežant krūvą siuntų užsidegė viena iš viršutinių. Darbuotojai bandė gesinti ugnį, sunaudojo du gesintuvus, tačiau liepsnos plėtėsi ir apėmė visą siuntinių krūvą. Kai pagaliau pasirodė ugniagesiai, viskas liepsnojo. Ugniagesiai liepsnas numalšino greitai.
Kitame įraše matyti, kaip buvo surastas miške po lapais paslėptas paketas su dviem kukurūzų konservų skardinėmis. Jose buvo paslėpti plastiškieji sprogmenys. Iš viso tiriant šią bylą buvo rastos mažiausiai aštuonios konservų (kukurūzų ir pomidorų) skardinės su sprogmenimis. Nustatyta, kad visos prekybos tinklo „Lidl“ etiketės pagamintos tuo pačiu spausdintuvu.
Prokuroras Šarūnas Astrauskas BNS sakė, kad vienoje skardinėje esančių sprogmenų galia atitinka maždaug vieną kilogramą trotilo.
Pasak prokuroro, tokia pati skardinė su sprogmenimis rugpjūtį buvo rasta pritvirtinta prie drono Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, šalia Ukrainos lėktuvo.
Tarp pirmadienį peržiūrėtų vaizdo įrašų yra ir vienos tokios skardinės sunaikinimas sprogimu poligone.
Apie 11 valandą vienas iš kaltinamųjų Vasilijus Kovačas ėmė skųstis pakilusiu kraujospūdžiu, todėl teisėjas Mindaugas Ražanskas paskelbė pertrauką. Suimtajam buvo iškviesta greitoji pagalba.
Kaip rašė BNS, dėl padegamųjų užtaisų, per siuntų tarnybas DHL ir DPD išsiųstų į užsienį, kaltinimai pareikšti Lietuvos piliečiui Aleksandrui Šuranovui, Ukrainos piliečiams Vadymui Borsukui ir Vasilijui Kovačui, dvigubą Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam Daniilui Jenciui bei Rusijos piliečiui Eldarui Salmanovui.
Jie kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veikloje. Jų amžius yra nuo 23 iki 69 metų.
2024-ųjų liepą iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę ir Lenkiją buvo išsiųsti keturi siuntiniai.
Oro transportu du siuntiniai pateko į rūšiavimo centrą Vokietijoje, kur buvo paskirstyti tolesniam gabenimui. Vienas iš jų užsiliepsnojo Leipcigo oro uoste prieš pat jį pakraunant į lėktuvą, antrasis užsidegė sandėlyje JK.
Į Lenkiją atgabentas siuntinys užsiliepsnojo jį vežusiame vilkike, ketvirtas siuntinys, gabentas DPD krovininiu sausumos transportu, neužsidegė dėl gedimo įtaise ir buvo perimtas pareigūnų. Jį ištyrus nustatytas užtaiso mechanizmas ir įvertintas pavojus.
Anot kaltinimo, JK padegimas padarė beveik 400 tūkst. eurų žalą, Vokietijoje – 126 tūkst. eurų, Lenkijoje – beveik 62 tūkst. eurų.
Pasak pareigūnų, minėti kaltinamieji yra vykdytojai, tarpininkai, o nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje ir šiuo metu nepasiekiami. Nustatyta, kad nusikaltimus organizavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU).
Remiantis kaltinimu, siuntas su padegamaisiais užtaisais iš Lietuvos išsiuntė Lietuvos pilietis A. Šuranovas, kuris naudojosi netikrais tapatybės duomenimis.
Baudžiamoji byla yra atskirta nuo kito tyrimo, kuriame šiuo metu nustatyta ne mažiau kaip šešiolika įvairių valstybių piliečių, organizavusių, planavusių ir prisidėjusių vykdant teroristinius nusikaltimus skirtingose šalyse.
Lietuvos, Lenkijos, Nyderlandų, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijos, veikdamos Eurojusto koordinuotoje jungtinėje tyrimo grupėje, sustabdė Europoje planuotus įgyvendinti išpuolius naudojant savaime užsiliepsnojančius siuntinius ir identifikavo nusikaltimus planavusius bei vykdžiusius asmenis.
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