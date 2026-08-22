Pareigūnų dėmesį patraukė aštrus kvapas: pyraguose – apie pusę kilogramo kanapių

Lietuvos pašto logistikos centrą siunta pasiekė gegužę. Deklaruota, kad siunčiama dešimt pyragų ir dešimt šokoladų.
Perpjovus vieną iš pyragų, jo viduje rastas plastikinis maišelis su džiovintomis kanapėmis. Kvaišalai aptikti ir kituose pyraguose. Bendras saldumynų siuntos svoris siekė apie penkis kilogramus.
Siunta buvo sulaikyta, o MKT dėl narkotikų kontrabandos pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Pareigūnams pavyko nustatyti du įtariamuosius, kurių vienas įtariamas organizavęs, o kitas – bendrininkavęs organizuojant narkotikų kontrabandą.
Birželio mėnesį muitinės kriminalistai juos abu sulaikė.
Vilniuje sulaikomas Ukrainos pilietis aktyviai priešinosi, tad pareigūnams teko panaudoti dujas ir antrankius. Antras įtariamasis – Baltarusijos pilietis – buvo sulaikytas Kupiškyje.
Kratų metu pas abu įtariamuosius, jų gyvenamosiose vietose rastas didelis kiekis narkotinių ir psichotropinių medžiagų: kanapių sėklų, kristalinio metamfetamino, ekstazi tablečių, trys kanapių sodinukai vazonėliuose.
Taip pat rasta fasavimo bei pakavimo priemonių, specialių plastikinių maišelių su magnetais, pritaikytų greitai pritvirtinti kvaišalus prie metalinių paviršių. Rasti ir du pneumatiniai ginklai.
Abu sulaikytieji buvo uždaryti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Vėliau Baltarusijos pilietis po apklausos buvo paleistas, skyrus rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir paėmus dokumentus. Ukrainos pilietis Vilniaus apylinkės teismo sprendimu suimtas trims mėnesiams.
Ikiteisminis tyrimas dėl narkotikų kontrabandos, neteisėto disponavimo narkotikais be tikslo platinti ir pasipriešinimo pareigūnui tęsiamas.
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