Pažeidėjo nužudymu kaltinamo pasieniečio byloje apklausti keturi liudytojai

Vienas iš apklaustųjų teisme buvo vyras, kuris padėjo moteriai parduoti pasieniečio nušautam Andrejui A. automobilį „Volkswagen“. Parodymus davęs vyras tvirtino, kad transporto priemonėmis neprekiauja, jas tik remontuoja, bet šiuo atveju geranoriškai sutiko padėti ukrainietei parduoti automobilį.
„Automobilį siūlydavau ir savo pažįstamiems, ir savo klientams. Taip pat pasiūliau ir Andrejui. Po poros savaičių jis susidomėjo. (...) Jis sakė, kad sumokės už automobilį dalimis“, – dėstė liudytojas.
Jis teigė, kad parduodamas automobilis nebuvo pritaikytas vežti kontrabandą. Anot liudytojo, tai buvo įprastos komplektacijos, keturių varomų ratų transporto priemonė.
Teisme liudijo ir moteris, mačiusi, kaip nuo pasieniečių spruko Andrejaus A. automobilis.
„Automobilis važiavo, paskui jį lėkė pasieniečių džipas. Abi mašinos važiavo dideliu greičiu. Buvo akivaizdu, kad pareigūnai vijosi vyro automobilį“, – teigė moteris.
Kitas liudytojas byloje teigė taip pat matęs Andrejaus A. automobilį. Klausiamas, ar pažeidėjo automobilis kėlė grėsmę, vyras tiesiai į klausimą neatsakė.
„Man, sakysime, jis nepadarė grėsmės, bet suprantama, kad jis nevažiavo 30 kilometrų per valandą greičiu“, – sakė liudytojas.
Į antradienio teismo posėdį teisiamą K. Ilgevičių atlydėjo būrys kolegų pasieniečių.
Kitas teismo posėdis byloje planuojamas birželio 3 d., jis bus uždaras.
Pasienietis kaltės nepripažįsta
Bylos duomenimis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnas K. Ilgevičius kaltinamas nužudymu siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir piktnaudžiavimu viršijus tarnybos įgaliojimus.
Anot teisėsaugos, 2024 m. vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Prokuratūra nurodo, kad automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pasienietis K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pats pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms.
Po šūvių anksčiau už kontrabandą teisto vyro vairuojamas automobilis atsitrenkė į medį ir sustojo, pasieniečiai joje rado rūkalus ir negyvą vairuotoją. Nustatyta, kad pasienietis paleistu šūviu vyrui padarė mirtiną sužalojimą ir pastarasis įvykio vietoje mirė.
Pasak prokuratūros, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamajam siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir jį nužudant viršijus įgaliojimus, buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems, VSAT ir valstybei.
Pažeidėjo nužudymu kaltinamas VSAT pareigūnas K. Ilgevičius dabar dirba sistemų stebėjimo operatoriumi toje pačioje pasienio užkardoje.
Pats pareigūnas kaltės nepripažįsta, jis nurodė, kad šaunamąjį ginklą tarnyboje teko panaudoti pirmą kartą. K. Ilgevičius teigė, jog baiminosi, kad bėglys galėjo įlėkti į Tabariškių kaimą, kur galimai būtų kilęs didelis pavojus aplinkiniams.
