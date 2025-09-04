 Pėsčiųjų perėjoje sostinėje BMW partrenkė dvejų metų berniuką

2025-09-04 15:36
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniuje automobilis BMW kliudė vežimėliu per pėsčiųjų perėją vežtą vaiką.

Pėsčiųjų perėjoje sostinėje BMW partrenkė dvejų metų berniuką
Pėsčiųjų perėjoje sostinėje BMW partrenkė dvejų metų berniuką / Asociatyvi freepik nuotr.

Nelaimė įvyko rugsėjo 4 d. 14.44 val. sostinės Rasų gatvėje.

BMW vairavusi 1999 metais gimusi vairuotoja atvykusiems policijos pareigūnams paaiškino, kad šalia stovėjo sunkvežimis ir per jį nepastebėjo, kad į pėsčiųjų perėją įėjo moteris su vežimėliu ir atsitrenkė į jį.

Vežimėlis nuo smūgio apvirto ant šono.

„Atvykusi greitoji medicinos pagalba vaikui nenustatė jokių gyvybei keliančių pavojų“, – Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Loreta Kairienė. Atvykus pareigūnams, mažylį 1996 metais gimusi mama laikė ant rankų.

Automobilio BMW vairuotoja bus nubausta administracine tvarka už tai, kad nepraleido pėsčiųjų.

Dar2
