Pinigus išsigrynino per keturis kartus: ką apie tai žino vyras nuotraukoje?

Kaip teigiama, šių metų rugpjūčio 16 d. nuo 19.35 val. iki 19.55 val. buvo atliktos keturios neteisėtos pinigų išėmimo operacijos iš bankomato, esančio Vilniuje, Gedimino prospekte. Buvo išgryninta 880 eurų.
Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinusius nuotraukose užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Toma Gaigalaite, tel. +370 698 53704, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
