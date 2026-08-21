Po 15 metų iš kalėjimo išleistas garsiausias Vilniaus pedofilas – vėl suimtas

„Visi pedofilai, kurie papuola į kalėjimą, dažniausiai neigia savo padarytus nusikaltimus, jų mąstymas yra toks, kad kai tik išeis į laisvę, vėl tą patį darys“, – dar prieš dvejus metus Delfi.lt kriminalinės dokumentikos laidoje „Skandalinga išpažintis“ kalbėjo tuo metu Pravieniškių kalėjime dėl seksualinio smurto prieš mažamečius ir nepilnamečius kalėjęs pedofilas.
Šie jo pasakyti žodžiai šiandien atsisuko prieš jį patį – ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai nustatė, kad praėjusiais metais į laisvę iš kalėjimo išleistas V. Kaluginas, įtariama, vėl panaudojo seksualinę prievartą prieš pažeidžiamiausią visuomenės narį – mažametį vaiką.
Ne ką mažiau šokiruoja ir tai, kad šiuos nusikaltimus jis, įtariama, padarė vos tik išleistas iš kalėjimo – čia jis atliko visą jam skirtą 15 metų laisvės atėmimo bausmę, o į laisvę praėjusių metų gegužės 5 dieną.
Pareikšti kaltinimai dėl 3 nusikalstamos veikos epizodų
„Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis nusikalstamas veikas padarė 2025 metų gegužės mėnesį Vilniaus mieste, jam pareikšti kaltinimai dėl 3 nusikalstamos veikos epizodų“, – Delfi.lt nurodė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Pasak jos, prokuratūra V. Kaluginą kaltina seksualiniu mažamečio asmens prievartavimu, baudžiamoji byla jau perduota Vilniaus apygardos teismui, be to, jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Sunkiais nusikaltimais kaltinamas kone garsiausias Vilniaus pedofilas ikiteisminio tyrimo metu nepripažino kaltės. Šiuo metu jis yra laikomas suimtas Kauno kalėjime.
Prieš dvejus metus V. Kaluginas „Skandalingoje išpažintyje“ pasakojo ne tik apie tai, kaip dėl seksualinių santykių mažamečius ir nepilnamečius vaikus svaigindavo narkotinėmis medžiagomis, kaip juos prisiviliodavo į savo namus ir kokios orgijos juose vykdavo, bet ir atskleidė tamsiąją įkalinimo įstaigų pusę, kai nuteistieji už cigaretę ar narkotikų dozę kaliniams teikia seksualines paslaugas.
Maža to, kalinys prisipažino, kad Teisingumo ministerijoje dirbo jo motina, kuri, pasinaudodama tarnybine padėtimi, jam į kalėjimą perduodavo draudžiamus daiktus.
Papasakoti apie savo gyvenimą V. Kaluginas iš pradžių nusprendė neslėpdamas savo veido, tačiau vėliau persigalvojo – nenorėjo, kad jį gatvėje atpažintų ir pirštais badytų nepažįstami žmonės. Vadovaujantis teisės aktais Delfi.lt teko jo veidą vaizdo įraše paslėpti.
„Kalėjime tapau aseksualiu žmogumi, dabar manęs niekas netraukia – nei moterys, nei vaikai, nei vyrai“, – kalėjime sakė garsus pedofilas. Tada jis išsižadėjo savo praeities – esą tik po 8 metų, praleistų kalėjimo vienutėje suprato, jog tai, ką darė su vaikais, yra nenormalu, todėl, kaip pažymėjo, vos tik išėjęs iš kalėjimo bandys atversti naują gyvenimo puslapį.
Mano nusikaltimai buvo padaryti sąlyčio būdu – tai prisilietimai, paglostymai, nebuvo rimtų nusikaltimų.
Kalėjime – tyrimas dėl prievartos prieš kitą kalinį
Šiandien aiškėja, kad tai – baisus melas. Maža to, po šios V. Kalugino išpažinties Delfi.lt pasiekė dar viena skandalinga informacija – esą jis kalėjime panaudojo seksualinę prievartą prieš kitą nuteistąjį.
Vėliau Lietuvos kalėjimų tarnyba patvirtino, kad dar 2022 metų vasario pabaigoje Pravieniškių 1 kalėjime buvo užregistruotas įvykis dėl galimos seksualinės prievartos, taip pat ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio prievartavimo ir neteisėto disponavimo psichotropine medžiaga turint tikslą ją platinti.
Vis dėlto, tų pačių metų gruodžio pradžioje Kauno apylinkės prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė, nes nebuvo nustatyta „nusikalstamos veikos požymių“.
Vilniaus Senamiestyje gyvenęs V. Kaluginas nusikaltimus, dėl kurių kalėjo 15 metų (pusę bausmės jis atliko pačiomis griežčiausiomis – kalėjimo režimo sąlygomis), padarė dar 2009-2010 metais, jo aukomis tapo septyni vaikai, lankę tą pačią mokyklą, kuriose anksčiau mokėsi ir jis pats.
Tyrimą atlikę policijos pareigūnai, kurių surinktus duomenis vėliau patvirtino teismas, yra nustatę, kad vyras mažamečius ir nepilnamečius berniukus ne tik girdydavo alkoholiniais gėrimais, bet ir apsvaigindavo narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis – amfetaminu ir metamfetaminu.
V. Kaluginas buvo nuteistas dėl trijų vaikų prievartavimo, tačiau dėl šių nusikaltimų jis niekada nepripažino kaltės. Net kalėdamas kalėjime jis aiškino, kad tai nebuvo „rimti nusikaltimai“, nes intymių santykių su vaikais jis turėjo „kitokio sąlyčio būdu“.
„Buvo didelis pažįstamų ratas, pas mus vykdavo tokie „plotai“, visko ten būdavo, – „Skandalingoje išpažintyje“ pasakojo V. Kaluginas. – Ne aš vienas ten buvau, buvo ir mano draugų, o kadangi vaikai jau tais laikais dažniausiai vartodavo narkotines medžiagas, buvo tokia situacija, kad jie neturėjo pinigų, už kuriuos galėtų jų nusipirkti.
Jie kreipdavosi per mano draugus į mane, dėl to buvo skolose, nes negalėjo nusipirkti narkotinių medžiagų, o aš pasiūliau tokį variantą... Jie sutiko. Bet lytinis santykiavimas galimas tik nuo 16 metų, o 13-14 metų vaikai negalėdavo...“
Ir pridūrė: „Daugelis žmonių nežino tos situacijos ir galvoja, kad iš mano pusės buvo tų vaikų prievartavimas. Mano nusikaltimai buvo padaryti sąlyčio būdu – tai prisilietimai, paglostymai, nebuvo rimtų nusikaltimų.“ Pasak jo, nepilnamečiai esą turėdavo ir „žolės“, ir amfetamino, o kadangi vykdavo „plotas“, vartodavo.
Visą V. Kalugino „Skandalingą išpažintį“ galite skaityti ir žiūrėti paspaudę šią nuorodą.
(be temos)
(be temos)