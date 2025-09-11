Po dujų gaisro Vilniuje fiksuoja išaugusį dezinformacijos bei sąmokslo teorijų srautą

„Tai technogeninis įvykis, neturintis nieko bendro su išoriniais veiksmais, – žurnalistams nurodė centras. – Tačiau priešiškų valstybių kontroliuojami informaciniai kanalai deda dideles pastangas siekdami Lietuvos gyventojams sukurti nesaugumo jausmą, diskredituoti už nacionalinį saugumą atsakingų ir gaisro likvidavimo operacijoje dalyvaujančių valstybės institucijų darbą.“
Kaip rašė BNS, gaisras dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.
Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, jis buvo pristatytas į ligoninę.
„Orlen Lietuva“ BNS patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje.
Šiuo metu gaisravietėje dirba apie 50 ugniagesių gelbėtojų, gaisras slopsta, bet dar nėra lokalizuotas.
NKVC teigimu, dezinformaciją skleidžia tie patys kanalai, kurie skleidė melagingas žinias apie pernai lapkritį įvykusią DHL orlaivio avariją Lietuvoje, pavyzdžiui, „Pravda – News“.
„Gaila, tačiau šio naratyvo sklaidą matome ir Lietuvos viešoje erdvėje. Raginame piliečius nesivelti į sąmokslo teorijų sklaidą, nelengvinti darbo priešiškoms valstybėms ir išlikti budriais“, – sakė centras.
