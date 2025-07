Po incidento Panerių memoriale policijos pareigūnai tikslina aplinkybes

„Tyrimas kol kas joks nepradėtas“, – BNS ketvirtadienį sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė.

Anot jos, apie plakatus pranešė Panerių memorialinio muziejaus direktorius.

„Jis (...) peržiūrės (vaizdo – BNS) įrašus visus. Jei bus nustatytas koks pažeidimas, papildomai kreipsis į policiją“, – teigė L. Kairienė.

„Bet ten nieko tokio kaip ir žeidžiančio nėra. Ten buvo vienintelis užrašas – „Sankcijos Izraeliui“, – pridūrė ji.

Kaip skelbė BNS, apie memoriale atsiradusius antiizraelietiškus užrašus socialiniame tinkle „X“ pasidalino Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein (Hadas Vinberg Silverstein) bei užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kurie išreiškė stiprų nepritarimą tokiam elgesiui.

H. Wittenberg Silverstein pasidalintose nuotraukose matyti prie memorialo padėti plakatai su užrašais „Sankcijas Izraeliui“ ir „Never again for anyone #FreePalestine“ (liet. „Daugiau niekada niekam, #LaisvėPalestinai“).

Kaip skelbė BNS, Lietuvoje antradienį lankantis Izraelio diplomatijos vadovui Gideonui Saarui, prie URM kelios dešimtys žmonių protestavo prieš Izraelio vykdomą politiką.

Protesto metu buvo galima išvysti panašių plakatų. Tačiau, kaip BNS nurodė Vilniaus policija, incidentas Paneriuose šiuo metu nėra siejamas su vykusio protesto dalyviais.

BNS rašė, kad G. Saaro vizitas Lietuvoje vyko Artimuosiuose Rytuose tvyrant įtampai, žydų valstybei tęsiant atakas Gazos Ruože bei anksčiau šį mėnesį Izraeliui ir Iranui po 12 dienų trukusio karo sutarus dėl paliaubų.

K. Budrio teigimu, Lietuvos pozicija buvo ir išliks tokia, jog Europos Sąjungai santykiai su Izraeliu yra vertingi bei reikalingi.

2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis, per kurį Pietų Izraelyje žuvo 1,2 tūkst. žmonių, sukėlė Izraelio ir „Hamas“ karą Gazos Ruože.

„Hamas“ kovotojai spalio 7-ąją taip pat pagrobė 251 įkaitą. Dalis jų vis dar yra Gazos Ruože.

„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo daugiau kaip 56 tūkst. žmonių.