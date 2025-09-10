Po sprogimo Vilniuje gaisrą malšina gausios pajėgos: kol kas labai džiugių žinių neturime

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius teigė, kad gaisrą apsunkina ne tik didelis karštis, bet ir pavojingas objektas.
„Degant suskystintoms naftos dujoms tokie procesai yra natūralūs. Nenatūralu, kai tai vyksta pavojingame objekte. Pagal pramoninių avarijų prevencijų nuostatus, tai yra pavojingas objektas. Pagal pirminę situaciją buvo atvykęs aštuonių vagonų sąstatas. Tai yra privati įmonės geležinkelio atšaka, kurioje dėl kažkokių priežasčių įvyko gaisras, o vėliau įvyko sprogimai. Išsihermetinus natūraliai suskystintoms dujoms, jos vėliau pagauna ugnį ir įvyksta sprogimas“, – teigė D. Gurevičius.
Jis sakė, kad ugniagesiai iki šiol negali naudoti vandens gesinimui.
„Šalia yra įrengti rezervuarai. Šitokio gaisro specifika yra tokia: labai didžiulis karštis ir gesinimas vyksta vandeniu. Šiuo metu ugniagesiai negali patekti arčiau, nes vyksta vagonų sprogimai“, – kalbėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patarėjas.
Pasak specialisto, įvykio vietoje sutelktos itin gausios tarnybų pajėgos.
„Atvyko gausios tiek ugniagesių, tiek policijos pajėgos. Visos pajėgos, kurios reikalingos, yra sutelktos. Šiuo metu turime daugiau negu 40 ugniagesių gelbėtojų, mūsų Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų ir policijos generalinį komisarą. Situacija šiuo metu sudėtinga, pats objektas yra pramoninis, aukštesnio lygmens, pavojingumo prasme“, – komentavo D. Gurevičius.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patarėjo teigimu, įvykio vietoje padeda ir sraigtasparniai, ir dronai.
„Naudojame valstybės sienos apsaugos tarnybos aviacijos bazės sraigtasparnį, kuris mums padeda pamatyti viską iš oro. Aišku, naudojami įvairių institucijų dronai, kurie padeda neprieinant iš arti pamatyti kokia situacija“, – sakė D. Gurevičius.
Apie nukentėjusį žmogų daug informacijos vis dar nėra.
„Kol kas labai džiugių žinių neturime. Labiausiai liūdinantis faktas – vienas žmogus buvo išvežtas į gydymo įstaigą. Sunku pasakyti kokia dabar jo būklė, kokia situacija ir dėl kokių priežasčių. Pirminiais duomenimis, žmogus, kuris yra nukentėjęs, yra darbuotojas, kuris dirbo toje teritorijoje“, – teigė jis.
Generalinio policijos komisaro Arūno Paulausko teigimu, specialistai vykdo išsamų tyrimą dėl gaisro.
„Šiuo metu įvykio vietoje dirba daugiau nei dvylika pareigūnų ekipažų, per 30 policijos pareigūnų. Yra atvykę ir kriminalinės policijos pareigūnai. Taip pat antiteroristinės operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai, nes buvo priimtas sprendimas po sprogimo įvesti planą „Skydas“. Pagal visas procedūras atvyksta „Aro“ pareigūnai, kurie lokalizavus gaisrą atliks įvykio vietos apžiūrą. Tam, kad būtų įsitikinta, kokios yra sprogimo priežastys“, – pasakojo A. Paulauskas.
Pasak generalinio policijos komisaro, sprogimo metu netoliese važiavo Kaliningrado tranzito traukinys.
„Traukinys buvo nukreiptas atgal į Vilniaus geležinkelio stotį ir buvo nukreiptas kitu keliu, tam, kad išvyktų iš Lietuvos“, – sakė jis.
A. Paulauskas pabrėžė, kad šiuo metu pirminė versija yra labai preliminari ir labai išankstinė.
Kol kas labiausiai tikėtina, kad tai yra technogeninė avarija. Dabar renkame visą reikalingą medžiagą, apklausiame liudytojus.
„Kol kas labiausiai tikėtina, kad tai yra technogeninė avarija. Dabar renkame visą reikalingą medžiagą, apklausiame liudytojus. Jeigu paaiškės kita priežastis, kad galėtumėme toliau sėkmingai atlikti ikiteisminį tyrimą“, – komentavo pareigūnas.
Pasak specialisto, evakuacija nėra reikalinga, nes aplinkui nėra gyvenamųjų namų, yra tik pramoninė zona.
„Policijos pareigūnai užblokavo visus galimus privažiavimus prie šios zonos. Vykdome taip pat aplinkinių miškų patikrą ar nėra atsitiktinių asmenų, kurie gali patekti į pavojingą zoną. Kažkokios evakuacijos vykdyti nereikia, šiuo metu vykdomas tik asmenų ribojimas į šią teritoriją“, – pabrėžė A. Paulauskas.
