Policija ieško įtariamojo sunkiu nusikaltimu: gali slapstytis Vilniuje

Anot teisėsaugos, 1994 metais gimusio vyro deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus mieste. Manoma, kad ieškomas asmuo gali būti sostinėje, tačiau tiksli jo gyvenamoji vieta – nenustatyta.
Asmenų, žinančių šio ieškomo vyro buvimo vietą ar galinčių apie jį suteikti reikšmingos informacijos, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Aldona Nikitinaite-Volynec, tel. Nr. +370 605 69711, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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