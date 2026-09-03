Policija prašo padėti nustatyti vyro tapatybę

Šių metų rugpjūčio 21 d. apie 12 val. 30 min. nukentėjusiajam sėdint lauke, kavinėje, Pilies g., Vilniuje, prie jo priėjo nepažįstamas asmuo, kuris užkalbinęs pavogė ant staliuko buvusį mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 17 Pro Max“. Nukentėjusysis patyrė apie 1100 eurų materialinę žalą.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašoma apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę tel. Nr. +370 646 32147, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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