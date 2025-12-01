 Policija rado Trakų rajone dingusį vyrą: iš sesers – jautri žinutė

Policija rado Trakų rajone dingusį vyrą: iš sesers – jautri žinutė

2025-12-01 17:09
Berta Banytė

Pirmadienį Vilniaus apskrities policijos pareigūnai pranešė apie lapkričio pabaigoje Trakų rajone dingusio 32-ejų E. D. paieškų baigtį.

Policija rado Trakų rajone dingusį vyrą: iš sesers – jautri žinutė / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

„Vyras atsirado gyvas ir sveikas“, – gruodžio 1-osios popietę pranešė policija.

Šią žinią portalui kauno.diena.lt patvirtino ir E. D. sesuo Neringa. „Mama skambins tyrėjui ir prašys, kad vežtų brolį pas ją“, – tarstelėjo moteris.

Paskutinė žinutė – naktį

Su užsienyje gyvenančia E. D. seserimi Neringa portalo kauno.diena.lt žurnalistai kalbėjosi policijos pareigūnams dar vykdant dingusiojo paiešką. Ji pasakojo lapkričio 30-ąją sulaukusi verkiančios mamos skambučio. Mama sakė, kad sūnus naktį jai rašė žinutes, kuriose teigė, kad yra išvarytas iš namų Trakų rajone, kur gyveno su žmona, ir neturi, kur eiti. 

„Lapkričio 29-osios vakarą brolis su žmona buvo Vilniaus kalėdinės eglutės įžiebime, o paskui, užsukę pas draugus, išgėrė ir sukonfliktavo. Tačiau, kad su juo vyksta kažkas negero, įtarimų mums kilo jau prieš savaitę iki šio įvykio. Jis vis skundėsi mamai“, – atviravo pašnekovė.

Pasak Neringos, paskutinę E. D. žinutę mama gavo lapkričio 30-osios naktį, apie 3.30 val. Tos pačios dienos popietę, sesers teigimu, dingusiojo mama nuvyko pas marčią į namus Trakų rajone. Ji įkalbėjo moterį apie vyro dingimą pranešti policijos pareigūnams. 

Užsiminė apie įtartiną namą

„Žmona į viską reaguoja šaltai. Man skambino moteris, gyvenanti Šaudyklos gatvėje. Patarė patikrinti vieną toje gatvėje esantį namą, nes, kaip teigė, ji, tuos, kurie papuola į tą namą, arba negyvus išveža policija, arba jie, apsivartoję narkotikų, neišeina iš ten mėnesių mėnesiais“, – teigė Neringa.

Tuos, kurie papuola į tą namą, arba negyvus išveža policija, arba jie apsivartoję narkotikų neišeina iš ten mėnesių mėnesiais.

Paklausta, ar brolis turėjo priklausomybę nuo alkoholio ar narkotikų, pašnekovė patikino, kad ne. Vyras esą išgerdavo tik per šventes. „Brolis – tylus, savyje užsidaręs žmogus, niekad nepakels nei rankos, nei balso“, – atviravo dingusiojo sesuo.

Neringa tarstelėjo, kad dingusio brolio telefonas kartas nuo karto būdavo vis įjungiamas, nors į skambučius vyras ir neatsiliepė. 

„Aš jam skambinau vakar dieną ir vakare, bet niekas nekėlė ragelio. Šiandien iš ryto skambinau 23 kartus. Broli, jei nenori kalbėtis su žmona, atsiliepk nors mamai ir man, ir pasakyk, kad tau viskas gerai“, – pokalbį dar prieš atsirandant broliui jautriai baigė sesuo.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 13:00–01:00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
Edmundas Debesys
atsirado dingęs vyras
Trakų rajonas
pagalbos tel

