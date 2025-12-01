Policija rado Trakų rajone dingusį vyrą: iš sesers – jautri žinutė

„Vyras atsirado gyvas ir sveikas“, – gruodžio 1-osios popietę pranešė policija.
Šią žinią portalui kauno.diena.lt patvirtino ir E. D. sesuo Neringa. „Mama skambins tyrėjui ir prašys, kad vežtų brolį pas ją“, – tarstelėjo moteris.
Paskutinė žinutė – naktį
Su užsienyje gyvenančia E. D. seserimi Neringa portalo kauno.diena.lt žurnalistai kalbėjosi policijos pareigūnams dar vykdant dingusiojo paiešką. Ji pasakojo lapkričio 30-ąją sulaukusi verkiančios mamos skambučio. Mama sakė, kad sūnus naktį jai rašė žinutes, kuriose teigė, kad yra išvarytas iš namų Trakų rajone, kur gyveno su žmona, ir neturi, kur eiti.
„Lapkričio 29-osios vakarą brolis su žmona buvo Vilniaus kalėdinės eglutės įžiebime, o paskui, užsukę pas draugus, išgėrė ir sukonfliktavo. Tačiau, kad su juo vyksta kažkas negero, įtarimų mums kilo jau prieš savaitę iki šio įvykio. Jis vis skundėsi mamai“, – atviravo pašnekovė.
Pasak Neringos, paskutinę E. D. žinutę mama gavo lapkričio 30-osios naktį, apie 3.30 val. Tos pačios dienos popietę, sesers teigimu, dingusiojo mama nuvyko pas marčią į namus Trakų rajone. Ji įkalbėjo moterį apie vyro dingimą pranešti policijos pareigūnams.
Užsiminė apie įtartiną namą
„Žmona į viską reaguoja šaltai. Man skambino moteris, gyvenanti Šaudyklos gatvėje. Patarė patikrinti vieną toje gatvėje esantį namą, nes, kaip teigė, ji, tuos, kurie papuola į tą namą, arba negyvus išveža policija, arba jie, apsivartoję narkotikų, neišeina iš ten mėnesių mėnesiais“, – teigė Neringa.
Tuos, kurie papuola į tą namą, arba negyvus išveža policija, arba jie apsivartoję narkotikų neišeina iš ten mėnesių mėnesiais.
Paklausta, ar brolis turėjo priklausomybę nuo alkoholio ar narkotikų, pašnekovė patikino, kad ne. Vyras esą išgerdavo tik per šventes. „Brolis – tylus, savyje užsidaręs žmogus, niekad nepakels nei rankos, nei balso“, – atviravo dingusiojo sesuo.
Neringa tarstelėjo, kad dingusio brolio telefonas kartas nuo karto būdavo vis įjungiamas, nors į skambučius vyras ir neatsiliepė.
„Aš jam skambinau vakar dieną ir vakare, bet niekas nekėlė ragelio. Šiandien iš ryto skambinau 23 kartus. Broli, jei nenori kalbėtis su žmona, atsiliepk nors mamai ir man, ir pasakyk, kad tau viskas gerai“, – pokalbį dar prieš atsirandant broliui jautriai baigė sesuo.
