Policininkai surado mikrorajone moterį bauginusį vyrą

Pasak Vilniaus apskrities policijos atstovo Tomo Bražėno, pastaruoju metu sostinės policija buvo sulaukusi kelių vienos moters pranešimų, kad Vilniuje, Fabijoniškių mikrorajone, ji pastebėjo įtartiną vyriškį, besielgiantį įtartinai.
Kaip teigta, vieną kartą jis beldė į moters automobilio langą kažką sakydamas. Kitą kartą tas pats vyras jau šūkavo ir priekabiavo praeidamas lauke, o vėliau neadekvačiai elgėsi ir laiptinėje.
Vilniaus policijos pareigūnų duomenimis, trečiadienį buvo nustatyta vyro tapatybė ir gyvenamoji vieta. Policininkai jį surado. Kaip paaiškėjo, Fabijoniškių mikrorajono gatvėje, kurioje jis buvo ne kartą pastebėtas minėtos moters, vyriškis gyvena.
„Neturėjome informacijos, kad jis būtų pasirodęs kituose sostinės mikrorajonuose. Vyro sveikatos būklė policijos pareigūnams sukėlė įtarimų. Todėl jis buvo perduotas į medikų rankas“, – portalui kauno.diena.lt teigė T. Bražėnas.
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