Požėla apie dujų gaisrą Vilniuje: vaizdai įvykio vietoje – apokaliptiniai

„Situacija ženkliai pagerėjusi. Artėjame finišo link. Optimistinis variantas – iki šio vakaro bus gaisro lokalizavimas, o gal ir likvidavimas“, – ketvirtadienį prieš vidurdienį sakė R. Požėla.
Pasak PAGD vado, trečiadienio vakarą, „Aro“ šarvuočiu pavyko nuvežti ugniagesius prie vamzdyno, jungiančio stacionarius dujų rezervuarus, sklendžių ir jas užsukti. Iš viso buvo atlikti trys tokie reisai.
Šiuo metu gaisravietėje vyksta kontroliuojamas degimas.
„Valandų klausimas, kad dujos išdegs“, – sakė R. Požėla.
Tuo metu ugniagesiai vandeniu aušina rezervuarus, svarstoma galimybė likusias dujas išvežti.
„Šiandien jūs pamatysite iš arčiau įvykio vietą. Vaizdai tikrai yra apokaliptiniai, nes sprogimo banga tikrai padarė, ir būtų, matyt, padariusi dar didesnę žalą. Tiesiog yra sulankstyti geležinkelio bėgiai, išskraidžiusios cisternos, pilna įvairių atsidalijusių detalių. Tai turėjo įtakos ir mūsų veiksmams – labai saugant mūsų pareigūnus, ir mūsų tas priemonių planas buvo labiau orientuotas į laipsnišką ėjimą link lokalizacijos ir likvidacijos“, – 15min.lt kalbėjo R. Požėla
Ketvirtadienį taip pat ieškoma neužsuktų sklendžių ir vietų, kur pažeistas vamzdynas.
Kaip rašė BNS, gaisras dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.
Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, jis buvo pristatytas į ligoninę.
„Orlen Lietuva“ BNS patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje Baltojoje Vokėje.
Šiuo metu gaisravietėje dirba apie 50 ugniagesių gelbėtojų, atvežta speciali technika iš Kauno ir Šiaulių.
