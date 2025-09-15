Prašo Šarūnui Stepukoniui pratęsti intensyvią priežiūrą

Apie gautą pareiškimą dėl tokio kardomosios priemonės pratęsimo BNS pirmadienį patvirtino Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.
„Vėl prašoma trims mėnesiams pratęsti intensyvią priežiūrą“, – nurodė jis.
Teismas šiuo metu derina laiką, kada svarstys prokuroro prašymą.
BNS rašė, kad pastarąjį kartą Š. Stepukoniui pratęsta intensyvi priežiūrą galioja iki rugsėjo 19-osios. Šį ikiteisminį tyrimą koordinuoja Europos prokuratūros prokuroras Darius Karčinskas.
Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
Kaip skelbė BNS, vyras sulaikytas praėjusių metų vasario 12-ąją, o kovo 22 dieną jam pritaikyta intensyvi priežiūra ir uždėta apykojė. Ši kardomoji priemonė kas tris mėnesius būdavo pratęsiama.
Naujausi komentarai