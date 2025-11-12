Prekybos centro tualete rasti vyro palaikai priminė kitą šiurpų įvykį

Kaip jau rašyta, pranešimas apie Saltoniškių gatvėje esančio prekybos centro „Panorama“ vyrų tualete rastą lavoną buvo pranešta lapkričio 10 d. 22.53 val. Paaiškėjo, kad į įvykio vietą policijos ekipažą kvietė medikai, kurie atvykę į įvykio vietą konstatavo maždaug 40–45 metų vyro mirtį. Nenustatytos tapatybės velionio kūnas – be išorinių smurto žymių.
Nurodytu adresu atvykusius policijos pareigūnus pasitiko prekybos centro apsaugininkai. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Panaši situacija buvo viešai eskaluota ir 2023 metais. Tuomet įvykis, kai prekybos centro „Iki" tualete buvo rastas negyvas vyras sukrėtė visuomenę. Skirtingai nei pastaruoju atveju, lavonas tualete nepastebėtas pragulėjo dvylika dienų. Iki tol 1988 metais gimęs vyras buvo ieškomas kaip dingęs be žinios.
Sulaukusi informacijos, kad vyras buvo pastebėtas įeinantis į minėtą prekybos centrą, bet iš jo nebeišėjo, kartu su policijos pareigūnais čia atvykusi dingusiojo žmona peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus. Juose buvo matyti, kaip vyras nueina į tualeto patalpą ir iš jos neišeina.
Iškart po to, norėdami apžiūrėti įvykio vietą, policijos pareigūnai kvietė ugniagesius, kad šie atidarytų duris ir padėtų patekti į tualeto patalpą, kurioje, kaip spėta, yra lavonas. Įtarimai pasitvirtino – viduje buvo rastas vyro kūnas, atvykę medikai konstatavo jo mirtį. Palaikai buvo suirę tiek, kad artimieji negalėjo jų šarvoti. Teko kremuoti.
Nejaugi nejautė jokio kvapo? Esu šoke.
„Niekaip nesuprantu ir nesuprasiu, kaip dvi savaites niekas nėjo į tą tualetą – nei valytojai, nei apsaugos darbuotojai. Nejaugi nejautė jokio kvapo? Esu šoke“, – tada portalo kauno.diena.lt žurnalistams kalbėjo velionio žmona.
Prekybos centro „Iki“ atstovų pasiteiravus, kodėl tualeto patalpa nebuvo apžiūrėta dvylika dienų, jie sakė turintys žinių, kad tualetas buvo sugedęs. Tačiau pabrėžė, kad už tualetų tikrinimą yra atsakinga saugos tarnyba.
„Mums patiems labai įdomu, kaip tas asmuo pateko į tualeto patalpas, dėl to, kad patalpos, jei neklystu, (...) buvo nenaudojamos dėl sugedusios tualeto įrangos. Ant durų buvo pakabintas pranešimas, jog patalpos yra nenaudojamos. Lankytojai buvo nukreipiami į neįgaliesiems skirtą tualetą“, – komentavo saugos tarnybos atstovė.
Pašnekovės nuomone, visą tą laiką, kol lavonas buvo rastas, tualeto patalpoje nebuvo atlikti jokie remonto darbai, nes, kaip jau minėta, lankytojai galėjo naudotis neįgaliesiems skirtu tualetu. „Greičiausiai, galbūt nebuvo labai didelės skubos jo tvarkyti, ar buvo sutarti kažkokie darbų atlikimo terminai ir jie buvo ilgesni...“ – tada svarstė atstovė.
