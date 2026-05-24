Prie prekybos paviljono Vilniuje girtas vyras grasino pistoletu

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas apie 18 val. įvyko Vaivadiškių gatvėje, prie parduotuvės esančio laikino prekybos paviljono.
Pirminiais duomenimis, 1991 metais gimęs vyras išsitraukė daiktą, panašų į pistoletą, ir juo grasino darbuotojai.
Vyras buvo sulaikytas netoli įvykio vietos, pas jį rastas ir paimtas pistoletas „S.T.A.R.S. C.19“. Sulaikytasis, kuriam nustatytas sunkus girtumas – 3,23 prom. – uždarytas į areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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