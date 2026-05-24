 Prie prekybos paviljono Vilniuje girtas vyras grasino pistoletu

Prie prekybos paviljono Vilniuje girtas vyras grasino pistoletu

2026-05-24 08:40
Karolina Konopackienė (ELTA)

Vilniuje šeštadienį neblaivus vyras pistoletu grasino moteriai.

<span>Prie prekybos paviljono Vilniuje girtas vyras grasino pistoletu</span>
Prie prekybos paviljono Vilniuje girtas vyras grasino pistoletu / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas apie 18 val. įvyko Vaivadiškių gatvėje, prie parduotuvės esančio laikino prekybos paviljono.

Pirminiais duomenimis, 1991 metais gimęs vyras išsitraukė daiktą, panašų į pistoletą, ir juo grasino darbuotojai.

Vyras buvo sulaikytas netoli įvykio vietos, pas jį rastas ir paimtas pistoletas „S.T.A.R.S. C.19“. Sulaikytasis, kuriam nustatytas sunkus girtumas – 3,23 prom. – uždarytas į areštinę.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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Įdomu
tas daiktas, kuris panašus į pistoletą, galėjo šaudyti? ir kuo?
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žaislinis
Koks čia ginklas, kam tos intrigos, grasino žaisliniu pistoletu, žurnaliūgos sutirština spalvas taip, lyg tikru ginklu būtų grasinęs. Po tokių straipsnių tik ir lauk naujų ginklų kontrolės apribojimų, nors žaisliniais šautuvėliais besišvaistantiems tie ribojimai nei motais. Galvokite ką rašote
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Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
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