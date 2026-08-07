Pro buto langą iškrito trejų metų mergaitė

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko ketvirtadienį.
Apie 13.30 val. nenustatytomis aplinkybėmis pro buto langą iškrito mažametė, gimusi 2023 m.
Policija surinko medžiagą dėl mažametės sveikatos sutrikdymo.
Vilniaus rajone pro buto langą iškrito ir susižalojo trejų metų mergaitė, ji gydoma ligoninėje.
Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko ketvirtadienį.
Apie 13.30 val. nenustatytomis aplinkybėmis pro buto langą iškrito mažametė, gimusi 2023 m.
Policija surinko medžiagą dėl mažametės sveikatos sutrikdymo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)