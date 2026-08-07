 Pro buto langą iškrito trejų metų mergaitė

Pro buto langą iškrito trejų metų mergaitė

2026-08-07 07:33
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniaus rajone pro buto langą iškrito ir susižalojo trejų metų mergaitė, ji gydoma ligoninėje.

<span>Pro buto langą iškrito trejų metų mergaitė</span>
Pro buto langą iškrito trejų metų mergaitė / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko ketvirtadienį.

Apie 13.30 val. nenustatytomis aplinkybėmis pro buto langą iškrito mažametė, gimusi 2023 m.

Policija surinko medžiagą dėl mažametės sveikatos sutrikdymo. 

Šiame straipsnyje:
Vilniaus rajonas
iškrito pro langą
vaikas

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Komentarai

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Komentarai

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senis
vaikam duota laisvė ka nori ta ir daro o pasekmės pasimato būna iš kart o kai užauga tada lieka kalti tėvai kad vaikas bandziūga o valstybė su vaiku teisėmis krūmuosin ilenda.
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Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
0
-2
?
Matyt vaikai dabar skraido
1
-1
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