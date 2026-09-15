Prokuroras siūlo Benediktui Vanagui už kreditinį sukčiavimą skirti baudą

G. Mankutei siūloma skirti 40 tūkst. eurų baudą, o „Nacionaliniam automobilių klubui“ – 62,5 tūkst. eurų baudą.
„Benediktas Vanagas ir Goda Mankutė, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule gavo ES ir Lietuvos paramą“, – savo baigiamąją kalbą pradėjo prokuroras D. Karčinskas.
Nacionalinė mokėjimų agentūra, suklaidinta B. Vanago ir bendrovės „Gerdista“ direktorės G. Mankutės, per tris kartus išmokėjo 154,6 tūkst. eurų paramos. Ketvirtas mokėjimas (44,9 tūkst. eurų) buvo sustabdytas nustačius pažeidimus.
„B. Vanagas buvo iniciatorius, organizatorius“, – sakė prokuroras D. Karčinskas.
B. Vanagas buvo iniciatorius, organizatorius.
Už gautą paramą turėjo būti įsteigtas mobilus autoservisas, aptarnaujantis kaimų gyventojus. Tačiau nupirkti du sunkvežimiai „Mercedes“ ir speciali įranga buvo naudojama B. Vanago komandos aptarnavimui per įvairias lenktynes užsienio šalyse. Paslaugos Lietuvos kaimų gyventojams, sugedus jų technikai, prokuratūros duomenimis, nebuvo teikiamos. „Gerdista“ sudarė sutartį su „Nacionaliniu automobilių klubu“ dėl lenktynių komandos techninio aptarnavimo.
Pagal paramos sąlygas, turėjo būti įkurtos keturios darbo vietos, įdarbinti kaimo gyventojai. Tačiau šis reikalavimas buvo apeitas bendrovės „Gerdista“ darbuotojams vilniečiams deklaravus gyvenamąją vietą kaime.
Už paramą įsigyta technika turėjo būti naudojama Lietuvos teritorijoje, o nenaudojant ji turėjo būti laikoma bendrovės „Gerdista“ nurodytoje projekto įgyvendinimo vietoje Vilniaus rajone.
Tačiau 2023 metų sausį atvykus Nacionalinės mokėjimo agentūros tikrintojams paaiškėjo, kad sunkvežimiai su specialia įranga yra Saudo Arabijoje, kur B. Vanagas dalyvavo Dakaro ralyje. Pastatas, kuriame turėjo būti įgyvendinamas projektas, apleistas, apgriuvęs.
„Apgaulė egzistavo jau teikiant agentūrai paraišką dėl paramos“, – sakė prokuroras.
154 tūkst. eurų suma iš ES fondo buvo suteikta pagal 2014–2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programą.
Europos prokuratūrai kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliekant ikiteisminį tyrimą, ES lėšos buvo sugrąžintos.
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