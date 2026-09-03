Rabinus gatvėje apspjovusiam Grafui Liutkevičiui – teismo kirtis

Teismas įpareigojo 1972 metais gimusį G. Liutkevičių vienerius metus būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, neatlygintinai išdirbti 80 valandų socialinių paslaugų įstaigose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, bei sudalyvauti elgesio pataisos programoje.
Teismas G. Liutkevičiui skyrė ir baudžiamojo poveikio priemonę – konfiskavo jo mobilųjį telefoną, nusikalstamos veikos padarymo priemonę. Kaltu pripažintas vilnietis taip pat turės atlyginti nukentėjusiųjų patirtą neturtinę žalą.
Remdamasis ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais, teismas nustatė, jog šių metų liepos mėnesį G. Liutkevičius viešoje vietoje Vilniuje, elgdamasis agresyviai ir įžūliai, piktybiškai tyčiodamasis, be priežasties, priėjęs prie trijų laikinai į Lietuvą atvykusių žydų tautybės asmenų, judaizmo religijos mokytojų – rabinų, tuo metu filmuodamas telefonu, apspjovė juos, niekino, iš jų tyčiojosi ir skatino neapykantą dėl jų žydų tautybės ir judaizmo religijos.
Tokiais savo veiksmais G. Liutkevičius demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, nusprendė teismas.
G. Liutkevičius pripažintas kaltu ir dėl to, kad šiuo nufilmuotu vaizdo įrašu su neapykantos kalba kelis kartus viešai pasidalijo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbdamas iššūkį, kuriuo buvo kurstoma neapykanta prieš žmones dėl jų žydų tautybės ir judaizmo religijos, taip pat viešai paskelbė papildomą vaizdo įrašą, kuriuo mėgino teisinti savo neapykantą žydams ir jų religijai.
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