Riaušių prie Seimo byloje išteisinta Astra Astrauskaitė, Antanui Kandrotui paliktas įkalinimas

A. Genovaitei Astrauskaitei, organizavusiai riaušėmis pasibaigusią protesto akciją, anksčiau buvo skirta lygtinė dvejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Taip pat visiškai išteisinta buvusi Seimo nario Petro Gražulio padėjėja Laura Leščinskaitė.
Tuo metu A. Kandrotui pirmosios instancijos teismas buvo skyręs ketverius metus kalėjimo. Jam, kaip ir dar 10 nuteistųjų, apygardos teismas panaikino sunkinančią aplinkybę, kad nusikalto būdamas recidyvistu. Bet bausmė liko ta pati.
Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino, atmesdamas jų skundus ir palikdamas jiems anksčiau skirtas bausmes. Teismas taip pat atmetė prokuratūros apeliacinius skundus.
BNS rašė, kad įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovui anksčiau buvo skirta dvejų metų lygtinė laisvės atėmimo bausmė. Kovotojas Arnoldas Misiūnas buvo nubaustas metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimu lygtinai, jo skundas taip pat atmestas.
Vienos moters veiksmai perkvalifikuoti į pasipriešinimą policijai, jai skirtas laisvės apribojimas. Vaclavas Kiselis buvo visiškai išteisintas, Arvydas Jasaitis – išteisintas dėl riaušių, bet pripažintas kaltu dėl neteisėto disponavimo ginklu.
Jiems liko galioti apylinkės teismo sprendimai.
Nuteistosios Kristinos Baranovskienės skundą teismas tenkino, ją atleisdamas nuo atsakomybės pagal laidavimą.
Didžiajai daliai nuteistųjų liko galioti pirmosios instancijos teismo skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės.
Šią bylą Vilniaus apygardos teisme nagrinėjo Audriaus Cinino pirmininkaujama trijų teisėjų kolegija, taip pat sudaryta iš Ramūno Keidūno ir Mindaugo Ražansko.
Teisme dirbantis BNS žurnalistas nurodė, kad rūmuose budėjo Viešojo saugumo tarnybos ir masinių neramumų malšinimui pasirengę policijos pareigūnai. Į salę išklausyti sprendimo atvyko tik keli nuteistieji. Dalis nuteistųjų nuosprendžio paskelbimą stebėjo nuotoliniu būdu, tarp jų ir A. Kandrotas.
Didžioji Vilniaus apygardos salė pasižymi prasta akustika, todėl dauguma nuteistųjų nė nesuprato, ar pasikeitė jiems skirtos bausmės. Todėl po paskelbimo pasipylė klausimai apie paskirtas bausmes.
Prokuroras Romualdas Betingis po nuosprendžio paskelbimo BNS sakė, jog dar nežino teismo motyvų išteisinant A. Genovaitę Astrauskaitę, todėl negali komentuoti jos išteisinimo.
„A. Kandrotas, A. Lobovas, Adelina Sabaliauskaitė lieka nuteisti dėl riaušių išprovokavimo“, – sakė prokuroras.
Teisėjų kolegijos narys Ramūnas Keidūnas po nuosprendžio paskelbimo žurnalistams sakė, kad du asmenys išteisinti visiškai, vienas išteisintas dėl nešaunamojo ginklo (peilio) įgyjimo, vienam kaltinamajam pritaikytas mažareikšmiškumas dėl neteisėto disponavimo šoviniais ir toje dalyje jam byla nutraukta.
„Didžiąją daugumą apeliacinių skundų atmetėme, nustatėme, kad asmenys yra kalti dėl dalyvavimo riaušėse ir šiurkščių viešosios tvarkos pažeidimų“, – sakė teisėjas R. Keidūnas.
Komentuodamas A. Genovaitės Astrauskaitės išteisinimą teisėjas sakė, jog kolegija nenustatė, kad ji tyčia siekė išprovokuoti, sukurstyti riaušes. Taip pat, kolegijos manymu, ji neturėjo realių ketinimų įvykdyti karinį perversmą.
Pasak teisėjo, bausmė sušvelninta Sigitai Repšytei. Jai teisėjų kolegija skyrė vienerius metus laisvės atėmimo lygtinai.
„Ji atliko mažiau intensyvius veiksmus – padavinėjo akmenis kitiems riaušių dalyviams“, – paaiškino R. Keidūnas.
Apygardos teismo nuosprendis surašytas 571 puslapyje.
Kaip rašė BNS, Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje iš 87 kaltinamųjų 84 nuteisė už riaušes, daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės.
Apygardos teismas iš viso gavo 67 apeliacinius skundus, didžiąją dalį jų parašė nuteistieji. Prokuratūra apskundė vieną išteisinimą, taip pat norėjo sugriežtinti bausmes keletui nuteistųjų. Prokuratūros skundus apeliacinės instancijos teismas atmetė.
Daugumai nuteistųjų taip pat buvo paskirtos kelis tūkstančius eurų siekiančios baudos, kurias jie turės sumokėti į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Iš viso bendra įmokų suma sudaro apie 142 tūkst. eurų, taip pat šioje byloje priteista žala pagal civilinių ieškovų ieškinius sudaro daugiau nei 112 tūkst. eurų.
A. Kandrotas nuo laisvės atėmimo bausmės, skirtos kitoje byloje, slapstosi užsienyje. Birželį išduotas jo Europos arešto orderis. Rugpjūtį Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl A. Kandroto ekstradicijos į Lietuvą.
Kaip rašė BNS, riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesiskiepijantiems žmonėms.
Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
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