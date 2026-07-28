 Rusakalbių „finansų specialistų“ kišenėse – dešimtys tūkstančių eurų

Rusakalbių „finansų specialistų“ kišenėse – dešimtys tūkstančių eurų

2026-07-28 07:22
BNS inf.

Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojos išviliojo daugiau nei 56 tūkst. eurų, antradienį pranešė policija.

<span>Rusakalbių „finansų specialistų“ kišenėse – dešimtys tūkstančių eurų</span>
Rusakalbių „finansų specialistų“ kišenėse – dešimtys tūkstančių eurų / Asociatyvi J. Elinsko/BNS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų