Rusakalbių „finansų specialistų“ kišenėse – dešimtys tūkstančių eurų

Pinigai iš 1971 metais gimusios moters buvo išvilioti, kai jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatę finansų specialistais.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojos išviliojo daugiau nei 56 tūkst. eurų, antradienį pranešė policija.
Pinigai iš 1971 metais gimusios moters buvo išvilioti, kai jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatę finansų specialistais.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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