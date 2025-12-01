Rusakalbių sukčių kišenėse – per 30 tūkst. eurų: „investavimas“ virto nuostoliu

Nuo rusiškai kalbėjusių apgavikų nukentėjo 1976 metais gimęs Vilniaus rajono gyventojas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Į Klaipėdos apskrities policiją sekmadienį kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad liepos-rugpjūčio mėnesiais socialiniuose tinkluose su juo susisiekė nepažįstami asmenys, kurie, įtikinę investuoti į internetinę investavimo platformą, apgaulės būdu išviliojo 30,6 tūkst. eurų, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
