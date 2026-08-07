Šalčininkų rajone be žinios dingo vaikinas

Kaip pranešė policija, 2005 metais gimęs vyras rugpjūčio 2 dieną apie 11.30 val. išėjo iš namų Šalčininkų rajone, Skynimų I kaime esančių namų, ir iki šiol negrįžo.
Dingęs vaikinas yra apie 177 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, trumpai kirptų šviesių plaukų.E. Belyj dingimo metu buvo apsirengęs raudonos spalvos marškinėliais trumpomis rankovėmis. Marškinėlių priekinėje dalyje buvo tamsiai žalios spalvos užrašas „Portugalija“.
Jaunas vyras mūvėjo tamsiai mėlynos spalvos sportines kelnes, kurių priekinėje dalyje buvo šviesios spalvos ženkliukas, tačiau jo tikslus vaizdas nenustatytas. Avėjo juodos spalvos šlepetes.
Asmenis, mačiusius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios informacijos, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojus tel. +370 700 560 07, Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Loretą Galaburdo tel. Nr. +370 606 133 96, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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