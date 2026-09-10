 Šalčininkų rajone naktį pavogtas automobilis rastas melioracijos griovyje

Šalčininkų rajone naktį pavogtas automobilis rastas melioracijos griovyje

2026-09-10 15:43
BNS inf.

Šalčininkų rajone, Dailidžių kaime, trečiadienio naktį iš namo kiemo pavogtas automobilis „Toyota Prius“, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

<span>Šalčininkų rajone naktį pavogtas automobilis rastas melioracijos griovyje</span>
Šalčininkų rajone naktį pavogtas automobilis rastas melioracijos griovyje / Asociatyvi magnific nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų