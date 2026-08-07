Šalia baro – smurto protrūkis: sostinės pareigūnai ieško šių vyrų

Kaip pranešė policija, šių metų liepos 26 d. apie 23.55 val. Vilniuje, Vilniaus g., šalia baro „Plus Plus Plus“, nukentėjusįjį užpuolė nepažįstami asmenys. Dėl užpuolimo vyras patyrė fizinį skausmą.
Policija prašo pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, prašoma apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę ,tel. Nr. +370 646 32 147, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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