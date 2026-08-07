 Šalia baro – smurto protrūkis: sostinės pareigūnai ieško šių vyrų

Šalia baro – smurto protrūkis: sostinės pareigūnai ieško šių vyrų

2026-08-07 14:22 diena.lt inf.

Vilniaus pareigūnai atliekama ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo ir prašo visuomenės pagalbos.

Kaip pranešė policija, šių metų liepos 26 d. apie 23.55 val. Vilniuje, Vilniaus g., šalia baro „Plus Plus Plus“, nukentėjusįjį užpuolė nepažįstami asmenys. Dėl užpuolimo vyras patyrė fizinį skausmą.

Policija prašo pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, prašoma apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę ,tel. Nr. +370 646 32 147, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

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sumušė vyrą ieško policija

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Manau
Jei sistema pagal veidus neatpažįsta, reiškia nėra biometrinių duomenų. Tokiu atveju prašykite pagalbos pas tuos, kas tokius čia atveža ir įleidžia. Gal įstatymų leidėjai dar kuo galėtų padėti. Jei saugumą privalančios užtikrinti valstybės institucijos neišsiverčia be visuomenės pagalbos tokiose elementariose situacijose, tai yra rimtas signalas, kad iš namų į gatvę geriau neiti.
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