Salininkų seniūnaitė: policija turi nubausti Miliūtę, ji turi nusiimti karūną

„Viešumas ir asmeniui, kuris yra LRT veidas, karūna nėra dedama. Prašome nusiimti karūną ir būti tokiu žmogumi, kaip ir mes paprasti (žmonės – ELTA) ir atsakyti pagal įstatymus“, – Eltai teisme sakė pareiškėja.
R. Miliūtė ir jos advokatas teismo posėdyje nepasirodė. Jie prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.
„Aš labai noriu, kad dalyvautų Miliūtė, aš turiu jai klausimų dėl šio žesto“, – teismui sakė policijos nutarimą apskundusi V. Fominienė-Salemonė.
Aš labai noriu, kad dalyvautų Miliūtė, aš turiu jai klausimų dėl šio žesto.
Tačiau teisėjas Vitalijus Melnikovas nusprendė, kad R. Miliūtė ir jos advokatas apie bylos nagrinėjimą buvo informuoti tinkamai, jie neprašo atidėti bylos nagrinėjimo, todėl šio prašymo netenkino ir nutarė tik išklausyti skundo autorę. Policijos atstovai posėdyje taip pat nepasirodė.
V. Fominienė-Salemonė teigė, kad nesutinka su rugpjūtį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nutarimu nutraukti administracinio nusižengimo teiseną R. Miliūtei.
„Man svarbu, ar policija nešališkai ištyrė aplinkybes, čia ne 15 ar 30 eurų klausimas. LRT išlaiko visi mokesčių mokėtojai, ji reprezentuoja valstybės ir visuomenės vertybes, jos (R. Miliūtės – ELTA) gestas yra nepagarba savo darbdaviui, Lietuvos žmonėms“, – teisme sakė V. Fominienė-Salemonė.
Ji ragino teismą grąžinti bylą policijai.
„Viešumas karūnos neuždeda, prieš įstatymą visi lygūs“, – teisme pareiškė skundo autorė.
V. Fominienė-Salemonė mano, kad policija nutarimą nutraukti teiseną R. Miliūtei priėmė, neužtikrinusi jos, kaip pripažintos nukentėjusiosios, realios teisės dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime ir būti išklausytai, nutylėjus esmines informavimo apie posėdį aplinkybes bei neišsamiai įvertinus žurnalistės demonstruoto gesto kryptį, kontekstą, viešą poveikį ir byloje esančius įrodymus.
Pareiškėja prašo teismo panaikinti policijos nutarimą ir grąžinti administracinio nusižengimo bylą Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui nagrinėti iš naujo, užtikrinant jos, kaip nukentėjusiosios, teisę būti tinkamai ir iš anksto informuotai, dalyvauti žodiniame nagrinėjime, duoti paaiškinimus ir pasisakyti dėl visų kitos proceso šalies pateiktų duomenų.
Teismas savo sprendimą byloje skelbs rugsėjo 30 dieną.
Per protestą demonstravo vidurinį pirštą
ELTA primena, kad balandį prie Seimo vyko protestas prieš naująsias LRT įstatymo pataisas. Į protestą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“ susirinkę gyventojai reikalavo politikų atsisakyti siūlymų, pasak jų, keliančių grėsmę žiniasklaidos laisvei.
Nepriklausomybės aikštėje dirbusių pareigūnų duomenimis, į protestą galėjo susirinkti apie 10 tūkst. žmonių.
Scenoje pasirodžiusi žurnalistė R. Miliūtė pademonstravo vidurinį pirštą, rodydama Seimo pusėn.
„Aš žiūriu į Seimą ir... Taip, aš, Rita Miliūtė, rodau vidurinį pirštą šitos Seimo valdančiosios daugumos teisiniam neraštingumui, kompetencijos valdyti valstybę nuliui, nepagrįstoms ambicijoms. Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų neišgąsdinsit", – žurnalistę citavo portalas lrytas.lt.
Netrukus policija gavo pasipiktinusių žmonių pareiškimus, jie reikalavo nubausti žurnalistę, pašalinti vaizdo įrašą.
R. Miliūtė už tai, kad protesto prie Seimo metu parlamento pusėn parodė vidurinį pirštą, buvo gavusi 15 eurų piniginę baudą. Tačiau su tokiu sprendimu žurnalistė nesutiko ir jį apskundė, šis skundas buvo patenkintas ir jai iškelta administracinių nusižengimų byla nutraukta.
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