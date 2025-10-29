Šefas Vylius Blauzdavičius paviešino išpuolio vaizdus: tai nebuvo vagystė

„Šią naktį mūsų „Baleboste“ langas buvo išdaužtas didžiuliu akmeniu. Nieko nepavogta, niekas neįsibrovė. Tai nebuvo bandymas apiplėšti — tai buvo žinutė, kurią siunčia tie, kurie nekenčia. Džiaugiuosi, kad nebuvo svečių, nes tokio dydžio akmuo būtų rimtai sužalojęs žmogų. Mes nesame tik restoranas. „Baleboste“ – tai vienintelis litvakų restoranas Vilniuje, vieta, kurioje dalijamės kultūra, atmintimi ir pagarba mūsų istorijai. Ir šiandien mums priminta, kad antisemitizmas vis dar gyvas tarp mūsų“, – feisbuke trečiadienio popietę rašė šefas.
V. Blauzdavičius sutiko pasidalyti mintimis su portalo kauno.diena.lt skaitytojais.
Anot jo, šis akmuo išdaužė ne tik stiklą — jis išdaužė tylos sieną.
„Jis parodė, kad kai leidžiame skleisti neapykantą prisidengiant „žodžio laisve“, kai toleruojame juokelius, komentarus, kai užmerkiame akis — tai tampa veiksmais. Policija neatvyko. Sakė – rašykite epolicijoje. Bet mes negalime tylėti, kai realiame pasaulyje daužomi langai. Kviečiu visus, kam rūpi žmoniškumas ir pagarba, ateiti, pasakyti žodį, parodyti, kad Vilnius nėra ir nebus neapykantos miestas. Atėjo metas veikti. Ne tik rašyti komentarus, bet stovėti šalia. Dalinkitės, palaikykite. Mes palaikėm ir palaikysime kultūros žmones“, – teigė žinomas šefas.
Portalui šefas pasakojo, kad sulaukė didelio žmonių palaikymo. „Labai daug – nesitikėjau, – paklaustas, ar jau suskaičiavo finansinius nuostolius, jis pridūrė. – Neskaičiavom dar. Labiausiai išsigandę darbuotojai.“
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas portalui kauno.diena.lt teigė, kad apie incidentą policijai pranešta.
„9.50 val., kaip suprantu, restorano darbuotoja skambino ir informavo, kad buvo išdaužtas Pylimo gatvėje esančio restorano langas. Teigė, kad niekas nenukentėjo, bet buvo sugadintas turtas. Minėjo, kad patį restoraną saugo saugos bendrovė. Policijos budėtojams moteris teigė, kad padarys nuotraukas, įvertins žalą ir kreipsis per epoliciją, parašys pareiškimą. Kiek žinau, pareiškimas yra, ir policija tikslina aplinkybes dėl turto sugadinimo“, – teigė policijos atstovas.
