Sertifikatai mainais į 1,5 mln. eurų: naujos detalės apie neregėto masto korupciją

Valstybinėje augalininkystės tarnyboje oficialiai dirba 282 darbuotojai.
„Įtarimai dėl kyšininkavimo, veikiant organizuotoje grupėje, šiuo metu pareikšti tarnybos direktoriui Jurijui Korijenko, pavaduotojui Mantui Butui, tarnybos patarėjams Aurelijui Šapranauskui ir Agnei Silickienei“, – teigė prokuroras Artūras Urbelis.
Buvusi Sauliaus Skvernelio padėjėja Seime, Demokratų į Vyriausiąją rinkimų komisiją deleguota Agnė Silickienė jau sustabdė narystę partijoje, traukiasi ir iš rinkimų komisijos.
„Taip pat įtarimai pareikšti Kauno regioninio skyriaus laikinai einančiai vedėjo pareigas Daliai Šubanienei, Alytaus regioninio skyriaus vedėjui Giedriui Urbelioniui“, – tvirtino A. Urbelis.
Negana to, įtarimai pareikšti ir septyniems privatiems asmenims – jų vardai neatskleidžiami. Tačiau prokuratūra nei patvirtino, nei paneigė, kad tarp jų yra buvusio Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovo sutuoktinė Vitalija Vonžutaitė. Jos sutuoktinis Sergejus Fedotovas tarnybai vadovavo iki 2024 metų.
Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko maždaug 100 kratų, kuriose dalyvavo apie 120 pareigūnų.
„Rasta ir paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kg aukso, kurio vertė yra apie 1 mln. eurų“, – pasakojo Specialiųjų tyrimų tarnybos Centrinės tyrimų valdybos vadovas Dainius Januška.
Ir tai dar ne viskas – kiti radiniai dar labiau nustebino.
„Taip pat rasta akcizais apmokestinamų prekių – virš 11 tūkst. pakelių cigarečių bei 14 tūkst. litrų alkoholinių gėrimų, sprogmenų bei narkotinių medžiagų“, – neslėpė D. Januška.
Vėliau Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas patikslino, kad rasta narkotinė medžiaga yra kokainas, tačiau kiekio neatskleidė.
Kyšiai buvo reikalaujami už fitosanitarinių sertifikatų išdavimą. Toks sertifikatas leidžia augalinės kilmės produkciją gabenančiam verslininkui legaliai išvežti ir atsivežti prekes.
„Tai reiškia, kad produkcija atitinka trečiųjų šalių fitosanitarinius reikalavimus. Už tokių sertifikatų sklandų ir greitą išdavimą buvo organizuojami ir mokami kyšiai“, – komentavo D. Januška.
Apie kokią produkciją eina kalba, teisėsauga taip pat neatskleidė.
„Tai yra viena įspūdingiausių kyšininkavimo schemų“, – kalbėjo A. Urbelis.
Bendra kyšio suma siekia beveik 1,5 mln. eurų.
Valstybinės augalininkystės tarnybos pranešime spaudai patvirtinta, kad ministras nušalino tarnybos vadovus, paskirta laikinoji vadovė, o įstaiga esą dirba įprasta tvarka.
„Tikrai nežinojome apie sumas, narkotikus, tačiau bendradarbiavome su teisėsaugos institucijomis jau nuo pavasario“, – tikino žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
Teigiama, kad produktai esą keliavo per Lietuvą, greičiausiai į trečiąsias šalis.
Tiesa, sulaikytą dabartinį tarnybos vadovą J. Korijenko paskyrė buvęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Pats K. Starkevičius įsitikinęs, kad kyšiai Valstybinėje augalininkystės tarnyboje galėjo būti dar iki jo paskirto vadovo.
„Tai ne vienų metų sistema. Ši schema veikė, o dabar tarnyba ją užbaigė“, – komentavo jis.
Už didelio masto kyšininkavimą, pasak prokuroro, gresia iki 8 metų laisvės atėmimo, o įtariamųjų ratas dar gali plėstis.
