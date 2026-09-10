Šiukšlių krizė: teisėsauga pareiškė kaltinimus

Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmonei.
Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės VAATC darbuotojams ir tarpininkui iš viso buvo perduota ne mažiau kaip 162 tūkst. eurų kyšių, pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Vilniaus apygardos prokuratūra.
Didelės apimties ikiteisminį tyrimą organizavęs ir jam vadovavęs Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir Vilniaus apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą.
Tyrimas susijęs su stambaus masto kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu, neteisingų duomenų apie pajamas teikimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu bei neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, VAATC darbuotojai, įtariama, veikdami bendrininkų grupėje ir siekdami turtinės naudos sau bei kitiems asmenims, iš atliekų tvarkymo įmonių reguliariai priimdavo kyšius už tai, kad į Vilniaus regiono sąvartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant tvarką.
Dalis atliekų galimai buvo priimama jų visiškai nesveriant ir neapskaitant tokiu būdu išvengiant jų šalinimo mokesčio.
Tyrimo duomenimis, tarpininkas VAATC darbuotojams bendrai perdavė daugiau nei 105 tūkst. eurų už tai, kad šie priimdami atliekas neapskaitytų kelių įmonių į VAATC Kazokiškių sąvartyno aikštelę pristatomų atliekų – neatliktų jų svėrimo ir apskaitos.
Kratų metu pas vieną įtariamųjų rasti neteisėtai laikomi šaunamieji ginklai, šaudmenys bei sprogstamoji medžiaga, dėl to šiam asmeniui buvo pareikšti kaltinimai ir dėl šios nusikalstamos veikos.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, viena atliekų vežimo bendrovė nedeklaravo ir į valstybės biudžetą nesumokėjo ne mažiau kaip 11,8 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir bent 8,4 tūkst. eurų pelno mokesčio.
Taip pat nustatyta, kad šioje bendrovėje nebuvo sudarytas grynųjų pinigų registras, o beveik 68 tūkst. eurų grynųjų nebuvo įtraukti finansinės apskaitos registruose ir atitinkamose buhalterinėse sąskaitose. Dėl to buvo iškreipti tikrieji duomenys apie bendrovės turtą, pajamas, įsipareigojimus ir struktūrą.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kita šiuo metu bankrutuojanti ir likviduojama atliekų rūšiavimo įmonė, nedeklaruodama ir į valstybės biudžetą nesumokėdama PVM, galimai padarė valstybei ne mažesnę kaip 19 tūkst. eurų turtinę žalą.
Šioje byloje jau priimtas vienas teismo sprendimas, Vilniaus apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu keturiems asmenims skyrė per 100 tūkst. eurų baudų.
Kaip rašė BNS, teismas rugpjūčio pabaigoje buvusį VAATC darbuotoją G. B. ir tris jam padėjusius asmenis pripažino kaltais dėl nusikalstamos schemos, susijusios su metalo laužo išvežimu iš centro aikštelių. Jiems skirta 101,65 tūkst. eurų baudų.
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